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Муж Николь Кидман высказался о дебюте их дочерей на красной дорожке

Как сейчас выглядят Сандэй и Фэйт

Автор: Коваленко Наталья
Муж Николь Кидман высказался о дебюте их дочерей на красной дорожке
Муж Николь Кидман высказался о дебюте их дочерей на красной дорожке
Getty Images

Дочери популярной голливудской актрисы Николь Кидман дебютировали на красной дорожке. 15-летняя Сандэй и 13-летняя Фэйт вмест со своим отцом,  австралийским кантри-певцом Китом Урбаном, поддержали всемирно известную маму на премии AFI Lifetime Achievement Award.

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Знаменательный семейный момент состоялся еще пару недель назад, в конце апреля. Однако только сейчас Урбан решил публично прокомментировать первый совместный выход с двумя наследницами.

«Было здорово иметь возможность взять с собой наших девочек, а также всю семью, ну, знаете, сестру Ника, ее мужа и всех их детей»,  — поделился впечатлениями музыкант в интервью Extra.

Кит Урбан с дочерями
Кит Урбан с дочерями
Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Getty Images

Кит также рассказал о том, как он изменился после того, как в 41-летнем возрасте впервые стал отцом.

«Я по-прежнему смотрю на своих родителей и на то, через что они проходят, по-другому, потому что я говорю: "О, Боже мой, это тяжело. Это непростое дело", и они проделали действительно хорошую работу, за что им очень благодарен», — отметил он.

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Николь Кидман и Кит Урбан с дочерями на красной дорожке
Getty Images

Ранее мы писали, что  FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024.

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Теги:
Николь Кидман, красная дорожка, Кит Урбан, дети звезд

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