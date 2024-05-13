Кому достались дом, машины и квартира

Автор: Коваленко Наталья

Квиткова рассекретила, как они с Добрыниным поделили имущество после развода instagram.com/nikitadobrynin

Украинская блогерша Даша Квиткова рассекретила, как она с бывшим мужем-ведущим Никитой Добрыниным решили вопрос с разделом общего имущества после официального развода летом прошлого года.

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В интервью журналистке шоу «Невероятная правда о звездах» Мирославе Мандзюк 25-летняя инфлюенсерка и победительница девятого сезона «Холостяка» сообщила, что столичная квартира досталась Добрынину, а ей остался загородный дом.Также бывшие супруги поделили автомобили.

Квиткова добавила, что приняла решение продать дом и инвестировать деньги в будущее сына Льва. По словам звезды, она купит наследнику квартиру.

«Мы поделили все поровну. Дом остался мне, а квартира осталась ему. И мы разделили машины. Когда дом продастся, все средства пойдут мне, но у нас есть договоренность с Никитой, на которую мы пошли оба, что как только я продаю дом, я покупаю квартиру Льва. Это будет собственность нашего сына», — рассказала Даша.

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