Звезда «Лиги смеха» Влад Шевченко объявил о беременности жены

Популярный TikTok-блогер впервые станет отцом

Автор: Коваленко Наталья

Украинский блогер Влад Шевченко, который стал известным после участия в юмористическом проекте «Лига смеха» в составе команды «Моя провинция», объявил о будущем пополнении в семье.

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В День матери, 12 мая, комик сообщил подписчикам о беременности жены Анастасии. На своей странице в Инстаграм Шевченко обнародовал подборку кадров из фотосессии, где целует жену и ее округлившийся животик.

«Особый день для особой новости – мы станем родителями», — говорится в общем посте пары. Влюбленные пока держат в тайне пол первенца и предварительную дату родов.

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