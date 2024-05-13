АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда «Лиги смеха» Влад Шевченко объявил о беременности жены

Популярный TikTok-блогер впервые станет отцом

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Лиги смеха» Влад Шевченко объявил о беременности жены
Звезда «Лиги смеха» Влад Шевченко объявил о беременности жены instagram.com/nastyadusha

Украинский блогер Влад Шевченко, который стал известным после участия в юмористическом проекте «Лига смеха» в составе команды «Моя провинция», объявил о будущем пополнении в семье. 

Читай также: Монатик прокомментировал видео, где его останавливают представители ТЦК

В День матери, 12 мая, комик сообщил подписчикам о беременности жены Анастасии. На своей странице в Инстаграм Шевченко обнародовал подборку кадров из фотосессии, где целует жену и ее округлившийся животик.

«Особый день для особой новости – мы станем родителями», — говорится в общем посте пары. Влюбленные пока держат в тайне пол первенца и предварительную дату родов. 

Ранее мы писали, что  FIЇNKA заявила, что ее «слили» из состава нацжюри на Евровидении-2024.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Лига Смеха, шоу-бизнес, беременность звезд

Статьи по теме

«Так приятно вернуться»: Кэмерон Диас объявила дату выхода ее первого за 10 лет фильма
«Так приятно вернуться»: Кэмерон Диас объявила дату выхода ее первого за 10 лет фильма
Кортни Кардашьян показала архивные фото со свадьбы с Трэвисом Баркером
Кортни Кардашьян показала архивные фото со свадьбы с Трэвисом Баркером
Бывшая жена Остапчука объявила о возвращении в Украину
Бывшая жена Остапчука объявила о возвращении в Украину
Ольга Атанасова впервые высказалась о гибели друга Паши Ли
Ольга Атанасова впервые высказалась о гибели друга Паши Ли
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек живут порознь и находятся на грани развода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек живут порознь и находятся на грани развода
Матвиенко показала, как Мирзоян готовит ей ужин во время отключения света
Матвиенко показала, как Мирзоян готовит ей ужин во время отключения света

Личность дня

Анита Луценко в интервью поделилась своим секретом здорового питания и идеальной формы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK