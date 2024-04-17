Холли Берри простилась с Мексикой поездками верхом у океана и на джипах в пустыне
Звезда фильма Пароль "Рыба-меч" выложила кадры завершения своего отдыха в Кабо.
Холли Берри, судя по подписи к посту, планирует вернуться в Кабо
instagram halleberry
Холли Берри завершила отдых в мексиканском Кабо-Сан-Лукасе. Проститься с ним 57-летняя лауреатка Оскара за "Бал монстров" решила инстаграм-постом.
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Сообщение актрисы наполнено снимками, на которых зафиксирован ее активный досуг. Холли покаталась у океана верхом, а также в пустыне – на открытых джипах.
"До следующего раза, Кабо!" – подписала публикацию Берри.
instagram halleberry
instagram halleberry
instagram halleberry
instagram halleberry
instagram halleberry
instagram halleberry
instagram halleberry
- "О, Боже, какое веселье!"
- "Красиво. Живи своей лучшей жизнью".
- "Невероятно", – порадовались за путешественницу пользователи.
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Ранее Холли Берри сверкнула пятками и декольте на диване. Эти кадры она также сняла в Кабо.