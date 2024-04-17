Холли Берри простилась с Мексикой поездками верхом у океана и на джипах в пустыне

Звезда фильма Пароль "Рыба-меч" выложила кадры завершения своего отдыха в Кабо.

Холли Берри, судя по подписи к посту, планирует вернуться в Кабо

Холли Берри завершила отдых в мексиканском Кабо-Сан-Лукасе. Проститься с ним 57-летняя лауреатка Оскара за "Бал монстров" решила инстаграм-постом.

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Сообщение актрисы наполнено снимками, на которых зафиксирован ее активный досуг. Холли покаталась у океана верхом, а также в пустыне – на открытых джипах.

"До следующего раза, Кабо!" – подписала публикацию Берри.

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

instagram halleberry

"О, Боже, какое веселье!"

"Красиво. Живи своей лучшей жизнью".

"Невероятно", – порадовались за путешественницу пользователи.

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Ранее Холли Берри сверкнула пятками и декольте на диване. Эти кадры она также сняла в Кабо.