АфишаАфиша
Русский Українська

Синди Кроуфорд в мини-шортах показала, как отдыхает на яхте с мужем

Супермодель замужем за владельцем ночных клубов Рэнди Гербером

Автор: Коваленко Наталья
Синди Кроуфорд в мини-шортах показала, как отдыхает на яхте с мужем
Синди Кроуфорд в мини-шортах показала, как отдыхает на яхте с мужем
Getty Images

Известная американская супермодель и предпринимательница Синди Кроуфорд показала фанам, как провела выходные. 58-летняя звезда подиумов и обложек глянцев отправилась на прогулку по океану со своим 61-летним мужем Рэнди Гербером, бывшим манекенщикоми владельцем ресторанов и ночных клубов.

Читай также: На «Евровидении-2024» изменят правила финала

На своей странице в Инстаграм Синди запостила фото, где она и Рэнди позировали на фоне воды на яхте. Для отдыха Кроуфорд выбрала джинсовые мини-шорты и голубую полосатую рубашку, которые надела поверх черного купальника. Свой образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками. А Гербер появился перед камерой в серых шортах, белой футболке и кепке.

В подписи к кадру супермодель рассекретила, что в качестве фотографа выступил их с Рэнди друг — канадский бизнесмен-миллиардер и основатель Authentic Brands Group Джейми Солтер.

«Воскресенье — веселый день с этим парнем Рэнди Гербером. И спасибо за фото, Джейми Солтер», — написала она.

Ранее мы писали, что Димопулос показала себя в 19 лет на «Мисс Вселенная Украина».

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
супермодели, Синди Кроуфорд

Статьи по теме

Как хорошее вино: Звезды за 50, которые стали только красивее
Как хорошее вино: Звезды за 50, которые стали только красивее
Дочь Синди Кроуфорд снялась в декольтированном боди и комбинезоне на голую грудь
Дочь Синди Кроуфорд снялась в декольтированном боди и комбинезоне на голую грудь
"Платье моей мечты": дочь Синди Кроуфорд показала блестящий образ с декольте
"Платье моей мечты": дочь Синди Кроуфорд показала блестящий образ с декольте
Супермодель Хайди Клум снялась для глянца в платьях двух украинских брендов
Супермодель Хайди Клум снялась для глянца в платьях двух украинских брендов
Бывший «ангел» Victoria's Secret Шанель Иман вышла замуж: фото роскошной свадьбы на яхте
Бывший «ангел» Victoria's Secret Шанель Иман вышла замуж: фото роскошной свадьбы на яхте
Супермодель Миранда Керр родила четвертого ребенка
Супермодель Миранда Керр родила четвертого ребенка

Личность дня

Виктория Бэкхем празднует 50-летие: ТОП малоизвестных фактов из жизни звезды

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK