Супермодель замужем за владельцем ночных клубов Рэнди Гербером

Автор: Коваленко Наталья

Синди Кроуфорд в мини-шортах показала, как отдыхает на яхте с мужем

Известная американская супермодель и предпринимательница Синди Кроуфорд показала фанам, как провела выходные. 58-летняя звезда подиумов и обложек глянцев отправилась на прогулку по океану со своим 61-летним мужем Рэнди Гербером, бывшим манекенщикоми владельцем ресторанов и ночных клубов.

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На своей странице в Инстаграм Синди запостила фото, где она и Рэнди позировали на фоне воды на яхте. Для отдыха Кроуфорд выбрала джинсовые мини-шорты и голубую полосатую рубашку, которые надела поверх черного купальника. Свой образ она дополнила шляпой и солнцезащитными очками. А Гербер появился перед камерой в серых шортах, белой футболке и кепке.

В подписи к кадру супермодель рассекретила, что в качестве фотографа выступил их с Рэнди друг — канадский бизнесмен-миллиардер и основатель Authentic Brands Group Джейми Солтер.

«Воскресенье — веселый день с этим парнем Рэнди Гербером. И спасибо за фото, Джейми Солтер», — написала она.

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