Как носить платье-рубашку весной-летом 2024: модный пример от Дакоты Фаннинг

Тренд сезона.

Автор: Мельник Анна

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Платья-рубашки в этом сезоне пользуются особой популярностью — мини, удлиненные, базовые или яркие. Например, один из стильных вариантов в свой гардероб добавила знаменитая американская актриса Дакота Фаннинг. На днях звезда предстала на публике в безупречном образе.

Дакота Фаннинг Getty Images

Актриса надела платье-рубашку из шелка. Наряд имел удачную длину, а эффектный разрез отлично подчеркнул стройную фигуру Дакоты. Не обошлось и без трендовых деталей — длинные рукава и завязки добавили образу изюминки. Золотистые босоножки на небольшом каблуке и лаконичные украшения идеально завершили светский выход знаменитости.

Дакота Фаннинг Getty Images

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