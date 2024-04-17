Ким Кардашьян показала выпирающую грудь в купальниках, боди и откровенных платьях

Бывшая жена экс-Канье Уэста привлекла внимане своими нарядами Кэти Перри.

Ким Кардашьян подпитала интерес к своей и так популярной инстаграм-странице свежими откровенными фотографиями. Звезда реалити "Семейство Кардашьян" опубликовала подборку в платьях с вырезами, боди, блузке и купальниках разных цветов и фасонов.

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Часть нарядов включает змеиные принты. Также в подборке – немало красного.

В подписи к изображениям 43-летняя предпринимательница отметила, что это – купальная коллекция ее бренда нарядов.

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

Среди публичных персон, которые лайкнули Ким, – Анастасия Коржевникова, Вера Брежнева, Холли Бейли, Кайли Дженнер, Леся Никитюк, Кэти Перри и другие.

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Ранее сообщалось о зарубежных кадрах Александры Зарицкой, на которых зафиксирован ее бюст.