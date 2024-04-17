Племянница Джулии Робертс провела экскурсию по своему дому в Лос-Анджелесе

Автор: Коваленко Наталья

Эмма Робертс призналась, какой подарок забрала у бывшего после их расставания

Голливудская актриса Эмма Робертс недавно показала интерьер своего дома в Лос-Анджелесе журналистам издания Architectural Digest и во время экскурсии рассказала о дорогом подарке, который забрала у бывшего парня после окончания их отношений.

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По словам 33-летней звезды «Американской истории ужасов», она подарила одному из своих экс-бойфрендов дорогую коллекционную книгу — роман Чарльза Портиса «Норвуд» 1966 года выпуска.

«Эту книгу я подарила своему бывшему. Но потом мы расстались, и я увидела, сколько это стоит, и сохранила это», — со смехом добавила Эмма.

Хотя Робертс не раскрыла, сколько она заплатила за «Норвуд», издательство AbeBooks продает книгу за 3360 долларов (около 133 тысяч гривен). Знаменитость также не рассекретила, имела ли она в виду бывшего возлюбленного Гаррета Хедлунда, от которого в 2020 году родила сына.

Также во время рум-тура Эмма рассказала, что ее нынешний парень Коди Джон недавно подарил ей Длинноногую Джилл — раритетную куклу 1970-х годов для ее винтажной коллекции.

«Я подарила ее на свой день рождения. Я искала Длинноногую Джилл больше года, а потом мой парень удивил меня ею», — поделилась Робертс.

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