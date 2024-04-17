Украинские актеры Константин Темляк и Анастасия Нестеренко объявили о помолвке

Актер сериала «И будут люди» сделал предложение звезде «Новенькой»

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Анастасия Нестеренко сообщила фанам, что выходит замуж. 24-летней исполнительнице главной роли в сериале «Новенькая» сделал предложение 30-летний актер Константин Темляк, который сыграл Олега Мирославского в сериале «И будут люди».

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В понедельник, 15 апреля, на своей странице в Инстаграм Анастасия запостила два новых снимка. На первом кадре она делала селфи в большое зеркало со своим возлюбленным и букетом белых роз. А на втором фото звезда демонстрировала кольцо на безымянном пальце на фоне ночного города.

«Новая глава», — лаконично подписала девушка.

Отметим, что Нестеренко и Темляк в 2021 году вместе снимались в финальном сезоне «Крепостной». Возможно, именно на съемочной площадке этого сериала между ними завязались романтические отношения.

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