Певица LP публично извинилась перед украинцами за фото в худи с российским флагом

Из-за скандала певице запретили давать концерт в Литве

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица Лаура Перголицци, которая выступает под сценическим именем LP, извинилась перед украинцами за фото в наряде от российских поклонников. Несколько дней назад исполнительница хитов «Lost on You» и «When We're High» в Инстаграм-сторис похвасталась подарком от фан-клуба из РФ — белым худи с изображением корабля в цветах российского флага и надписью «Russia official».

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После волны критики LP удалила публикацию с российским триколором и записала другое обращение к подписчикам. Артистка заявила, что гордится своими слушателями по всему миру и добавила, что поддерживает украинских беженцев і ждет их на своих концертах в других странах. Однако тогда публичных извинений не сделала.

27 февраля стало известно, что Литва запретила Лауре давать концерт, который должен был состояться 4 марта в Каунасе. После этого певица решила сделать официальное заявление по поводу скандала. В Инстаграм-сторис она написала, что сожалеет о публикации кадров с российским флагом. Звезде жаль, что она своим необдуманным поступком оскорбила огромное количество людей. В посте LP отметила, что любит и поддерживает Украину.

«Привет всем, я хочу извиниться перед моими друзьями и поклонниками в Украине, которые были справедливо оскорблены и задеты моим бездумным постом, в котором я благодарил некоторых российских фанатов за толстовку, которую они мне сделали, с моим логотипом и российским флагом. Я глубоко сожалею о своей бесчувственности в этот раз. Это была серьезная ошибка. Мне очень жаль. Я хочу ясно дать понять, что я люблю и поддерживаю Украину и всегда буду это делать. Сейчас, когда исполнилось два года полномасштабного вторжения, Украина нуждается в поддержке больше, чем когда-либо. Моим посланием является и всегда будет любовь и поддержка украинского народа. Примите мои скромные извинения, Украина. Мне искренне жаль, пожалуйста, знайте, что я всегда забочусь, люблю и поддерживаю вас. Слава Украине», — написала LP.

LP публично извинилась перед украинцами instagram.com/iamlpofficial

LP публично извинилась перед украинцами instagram.com/iamlpofficial

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