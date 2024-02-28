Бывший «ангел» Victoria's Secret Шанель Иман вышла замуж: фото роскошной свадьбы на яхте

Модель пошла под венец спустя пять месяцев после рождения третьего ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Американская супермодель Шанель Иман во второй раз вышла замуж. 32-летняя звезда подиумов официально стала женой 28-летнего игрока в американский футбол Дэвона Годшо, от которого в сетябре родила дочь Капри Саммер.

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Подробностями церемонии и эксклюзивными фото звездная пара поделилась с изданием Vogue Wedding . Бывший «ангел» Victoria's Secret и защитник команды New England Patriots сыграли свадьбу на острове Ангилья и продолжили вечеринку нароскошной яхте в Карибском море. После службы в Ангилье молодожены отплыли на Сен-Бартс, где танцевали всю ночь.

Для важного события Шанель выбрала платье с расшитым корсетом и пышной юбкой от своего любимого дизайнера Zuhair Murad. Позже она появилась еще в одном свадебном наряде от бренда Bronx and Banco.

Стоит отметить, что на свадьбе присутствовали все три дочери Иман — 5-месячная малышка Капри и 5-летняя Кали Клей и 4-летняя Кэсси Сноу от первого брака модели с ресивером футбольном команды Нью-Йорк Джайентс Стерлингом Шепардом. Пара рассказала, что на свадьбе также должен был присутствовать сын Годшо от предыдущих отношений, однако в последний момент ему пришлось отменить поездку.

Ранее мы писали, что бывшая жена Кличко показала фото из вечеринки по случаю своего 50-летия.