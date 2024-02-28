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"Просто шикарная": Брежнева снялась топлес в джинсах, чем покорила известных мужчин

Фотографии Веры Брежневой пришлись по душе звездам Крепостной и Орла и решки.

Автор: Дмитрий Сыч
"Просто шикарная": Брежнева снялась топлес в джинсах, чем покорила известных мужчин
Вера Брежнева позировала в джинсовом образе
instagram ververa

Вера Брежнева поделилась кадрами, снятыми для украинской версии международного женского журнала о моде, красоте, здоровье и развлечениях. 42-летняя экс-участница "ВИА Гры" позировала в дениме.

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В новом инстаграм-посте певица встречает публику своей топлес-фотографией в штанах. Блондинка снялась спиной к фотографу.

instagram ververa

На еще трех снимках Вера предстает в джинсовой куртке и майке.

instagram ververa

instagram ververa

instagram ververa

  • "Вера, очуметь, как хороша".
  • "Просто шикарная".
  • "Красавица, как всегда".
  • "Какая же ты красивая".
  • "Грустные глаза".
  • "Красивая Вера", – откликнулись о подборке кадров пользователи.

Тем временем публичные мужчины, среди которых – актер из "Крепостной" Тарас Цымбалюк и ведущий странствующих проектов Антон Птушкин – поставили публикации лайки.

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Раньше мы писали, что в элегантном образе показалась на музыкальной студии Тина Кароль.

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Теги:
одежда, стиль, фото, джинсы, певица, ТОПЛЕС, ВИА Гра, Вера Брежнева, шоу-бизнес

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