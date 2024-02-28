"Просто шикарная": Брежнева снялась топлес в джинсах, чем покорила известных мужчин
Фотографии Веры Брежневой пришлись по душе звездам Крепостной и Орла и решки.
Вера Брежнева поделилась кадрами, снятыми для украинской версии международного женского журнала о моде, красоте, здоровье и развлечениях. 42-летняя экс-участница "ВИА Гры" позировала в дениме.
Читай также: Блогерша-миллионщица Парфильева снялась топлес в юбке с цветами и оперных перчатках
В новом инстаграм-посте певица встречает публику своей топлес-фотографией в штанах. Блондинка снялась спиной к фотографу.
На еще трех снимках Вера предстает в джинсовой куртке и майке.
- "Вера, очуметь, как хороша".
- "Просто шикарная".
- "Красавица, как всегда".
- "Какая же ты красивая".
- "Грустные глаза".
- "Красивая Вера", – откликнулись о подборке кадров пользователи.
Тем временем публичные мужчины, среди которых – актер из "Крепостной" Тарас Цымбалюк и ведущий странствующих проектов Антон Птушкин – поставили публикации лайки.
Читай также: Победительница Холостяка Квиткова показалась топлес на фоне вешалки
Раньше мы писали, что в элегантном образе показалась на музыкальной студии Тина Кароль.