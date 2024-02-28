"Просто шикарная": Брежнева снялась топлес в джинсах, чем покорила известных мужчин

Фотографии Веры Брежневой пришлись по душе звездам Крепостной и Орла и решки.

Вера Брежнева поделилась кадрами, снятыми для украинской версии международного женского журнала о моде, красоте, здоровье и развлечениях. 42-летняя экс-участница "ВИА Гры" позировала в дениме.

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В новом инстаграм-посте певица встречает публику своей топлес-фотографией в штанах. Блондинка снялась спиной к фотографу.

instagram ververa

На еще трех снимках Вера предстает в джинсовой куртке и майке.

instagram ververa

instagram ververa

instagram ververa

"Вера, очуметь, как хороша".

"Просто шикарная".

"Красавица, как всегда".

"Какая же ты красивая".

"Грустные глаза".

"Красивая Вера", – откликнулись о подборке кадров пользователи.

Тем временем публичные мужчины, среди которых – актер из "Крепостной" Тарас Цымбалюк и ведущий странствующих проектов Антон Птушкин – поставили публикации лайки.

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Раньше мы писали, что в элегантном образе показалась на музыкальной студии Тина Кароль.