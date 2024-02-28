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Кароль в облегающей жилетке вдохновила подписчиков двигаться к мечте

Тина Кароль поделилась улыбчивыми фото с музыкальной студии.

Автор: Дмитрий Сыч
Кароль в облегающей жилетке вдохновила подписчиков двигаться к мечте

Тина Кароль начала среду в инстаграме с элегантного студийного снимка. 39-летняя исполнительница снялась на одном из своих рабочих мест – музыкальной студии.

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Блондинка позировала в облегающей жилетке с большими пуговицами, расклешенных брюках и туфлях-челноках с открытой пяткой.

"Если к вам пришла идея, не говорите себе "нет". Реализуйте ее, несмотря на все кривотолки и уныние. Успех любит назойливых", – поделилась наставлением артистка.

  • "Невероятная наша. Вы вдохновляете очень сильно".
  • "Тина, вы так хороши. Ждем весну и новых сюрпризов".
  • "Ваши идеи всегда бобмозные, ждем", – откликнулись подписчики.

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Напомним о карьерном достижении Рианны. Ее с Джеем Зи клип на песню "Umbrella" достиг миллиарда просмотров на ютюбе.

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Теги:
одежда, фото, музыка, певица, Тина Кароль, шоу-бизнес

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