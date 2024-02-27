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Бекхэм на костылях показала селфи с невесткой Пельтц в прозрачном платье

Жена Дэвида Бекхэма и Никола Пельтц-Бекхэм попозировали перед шоу в Париже.

Автор: Дмитрий Сыч
Бекхэм на костылях показала селфи с невесткой Пельтц в прозрачном платье
Публика в восторге от совместных кадров миссис Бекхэм и Пельтц-Бекхэм
Getty Images

Виктория Бекхэм показала новый снимок с Николой Пельтц-Бекхэм, женой своего старшего сына Бруклина и актрисой. Члены семьи позировали на паркете на фоне панорамного окна.

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Экс-перчинка опиралась одной рукой на костыль, а другой – держала смартфон. Тем временем звезда фильма "Повелитель стихий" в прозрачном платье взялась за плечо свекрови и послала в кадр воздушный поцелуй.

"Подготовка к показу и примерка в Париже! [Франция] Поцелуи от Николы Энн Пельтц-Бекхэм", – подписала кадр дизайнерша.

instagram victoriabeckham

Виктория Бекхэм повредила ногу в спортзале. В комментариях ей желают скорейшего выздоровления, а также хвалят обеих виновниц снимка:

  • "Хочу такую свекровь, как Виктория! Такие классные".
  • "Спасибо за то, что наши костыли выглядят так круто!"
  • "Лучшая свекровь".
  • "Надеюсь, ваша нога скоро заживает".

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Ранее мы писали, что Даша Кацурнина выставила кадр топлес, снятый в "последние дни".

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Теги:
фото, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм, актриса, платье, Никола Пельтц, Бруклин Бекхэм

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