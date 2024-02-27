Бекхэм на костылях показала селфи с невесткой Пельтц в прозрачном платье
Жена Дэвида Бекхэма и Никола Пельтц-Бекхэм попозировали перед шоу в Париже.
Виктория Бекхэм показала новый снимок с Николой Пельтц-Бекхэм, женой своего старшего сына Бруклина и актрисой. Члены семьи позировали на паркете на фоне панорамного окна.
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Экс-перчинка опиралась одной рукой на костыль, а другой – держала смартфон. Тем временем звезда фильма "Повелитель стихий" в прозрачном платье взялась за плечо свекрови и послала в кадр воздушный поцелуй.
"Подготовка к показу и примерка в Париже! [Франция] Поцелуи от Николы Энн Пельтц-Бекхэм", – подписала кадр дизайнерша.
Виктория Бекхэм повредила ногу в спортзале. В комментариях ей желают скорейшего выздоровления, а также хвалят обеих виновниц снимка:
- "Хочу такую свекровь, как Виктория! Такие классные".
- "Спасибо за то, что наши костыли выглядят так круто!"
- "Лучшая свекровь".
- "Надеюсь, ваша нога скоро заживает".
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Ранее мы писали, что Даша Кацурнина выставила кадр топлес, снятый в "последние дни".