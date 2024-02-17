Какой церковный праздник 17 февраля 2024 года - традиции и что нельзя делать

Церковь чтит память великомученика Феодора Тирона.

Автор: Мельник Анна

В субботу, 17 февраля, православные христиане чтят память великомученика Феодора Тирона. Его вспоминают 17 февраля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 2 марта. 17 февраля в Украине и Европе празднуют День кота, День спонтанного проявления доброты и Всемирный день китов.

С именинами поздравляют обладателей имен: Федор (Феодор), Роман, Филипп, Феодосий, Марианна, Марьяна.

Какой церковный праздник 17 февраля

Феодор Тирон жил во время правления императора Максимиана (286-305 гг.). Он служил в мармаритском полку под командованием Вринкуса. Тогда язычники преследовали христиан, но Феодор открыто исповедовал веру в Иисуса Христа. Вринк посоветовал ему отказаться от своей религии и жертвоприношений идолам. За несколько дней, отведенных святому на размышления, языческий храм сгорел. Феодора обвинили в поджоге и бросили в тюрьму. В заточении великомученик все свое время посвящал молитве. Там ему явился Христос, чтобы поддержать и утешить его. Через некоторое время Феодора привели к местному правителю, который предложил ему отказаться от своего мировоззрения. Мученик бесстрашно подтвердил, что является приверженцем христианской веры. За это его приговорили к смерти через сожжение.

Великомученик Феодор Тирон открытые источники

Традиции и обычаи 17 февраля

В народном календаре 17 февраля - праздник Федор, Федор Тирон. Также великомученика Феодора в народе прозвали "тираном", который вовремя одумался и защитил людей. Святому молятся о пропавших близких, а также просят поддержки в трудные времена, помочь найти правильный путь и обрести семейное счастье.

Девушки в этот праздник гадают на замужество. Та, которая хочет обрести семейное счастье, должна в сумерки выйти на улицу. Если первой ей встретится женщина, то желание исполнится.

По погоде этого дня в старину судили, какими будут весна и лето:

туман в этот день выпадет - май будет холодный;

теплый день выдался - лето будет жарким, а если холодный, то прохладным;

птицы вернулись из теплых стран - весна будет ранней.

Что нельзя делать 17 февраля