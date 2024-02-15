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С чем носить цветочное платье весной 2024: показывает Ева Мендес

Актриса в ярком образе.

Автор: Мельник Анна
С чем носить цветочное платье весной 2024: показывает Ева Мендес
Ева Мендес
Getty Images

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Цветочные платья — это классика весенне-летнего гардероба. Они прекрасно подчеркнут фигуру и создадут нежный образ. Более того, каждая женщина имеет возможность найти свой идеальный вариант благодаря различным фасонам. Знаменитая американская актриса Ева Мендес показала, с чем носить платье с цветочным принтом весной 2024, чтобы выглядеть ярко и стильно.

Ева Мендес
Ева Мендес
instagram

К летящему платью Ева подобрала стильную плюшевую кофту на молнии и массивные сапоги-слоучи, которые идеально дополнили наряд. Из аксессуаров возлюбленная Райана Гослинга выбрала зеленую сумку, кепку в тон и трендовые солнцезащитные очки.

Ева Мендес
Ева Мендес
instagram

Ранее Дакота Джонсон показала самый модный костюм на весну 2024.

 

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Теги:
стиль, платья, весна, что модно носить, Ева Мендес, образ

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