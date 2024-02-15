Жена Виктора Павлика в полупрозрачном платье поведала "о любви всей жизни"

Екатерина Репяхова выложила поздравление по случаю Дня святого Валентина, в котором не шла речь о ее муже.

Виктор Павлик отреагировал на пост ко Дню влюбленных, в котором жена его не упомянула

Екатерина Репяхова поделилась с инстаграм-подписчиками, которых у нее сейчас – 206 тысяч, праздничным видео. По случаю Дня влюбленных предпринимательница и вторая половина народного артиста Украины Виктора Павлика показалась в полупрозрачном платье с охапкой тюльпанов.

Блогерша добавила к ролику тест:

"Кто есть любовь всей вашей жизни? Конечно, это – вы".

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Тем временем в подписи к видео мать самого младшего ребенка певца отметила:

"С праздником, дорогие! Любите прежде всего себя, берегите себя, заботьтесь о себе".

instagram repyahovakate

"А я знаете что подумала? У Кати такая здоровая любовь к себе, потому что в детстве она была наполнена любовью и принятием матери. Это очень тонко – и принимать себя как есть, и одновременно иметь смелость в себе что-то менять".

"Это мой лозунг в жизни. Не потому, что эгоистка, а потому что после того, как осознаешь это, все, кто рядом, счастливы с тобой".

"Очень красивая Катюша и очень умные слова", – прокомментировали сообщение деятельницы пользователи.

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Виктор Павлик, которого Екатерина Репяхова не упомянула в сообщении, поставил публикации лайк.

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