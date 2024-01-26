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Мисс Украина Вселенная снялась в едва прикрывающем грудь платье

Виктория Апанасенко представила видео в откровенном наряде, который надела для студийной съемки.

Автор: Дмитрий Сыч
Мисс Украина Вселенная снялась в едва прикрывающем грудь платье
Виктория Апанасенко родом из Чернигова
instagram crystal.viktoria

Виктория Апанасенко представила короткое видео, снятое на одной из ее фотосессий. Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" позировала в платье с вырезом на груди и животе.

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30-летняя модель дополнила образ блестящими бусами и туфлями-лодочками металлической окраски.

"За кулисами", – подписала кадры Виктория.

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

Не исключено, что один из будущих постов Апанасенко посвятит фотографиям с этой съемки. Последняя, судя по хештегу, состоялась в Киеве.

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Ранее мы писали, что низом груди очаровала публику победительница 12-го "Холостяка" Екатерина Лозовицкая.

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Теги:
фото, видео, модель, платье, грудь, Мисс Украина Вселенная, Виктория Апанасенко

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