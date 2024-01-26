Мисс Украина Вселенная снялась в едва прикрывающем грудь платье
Виктория Апанасенко представила видео в откровенном наряде, который надела для студийной съемки.
Виктория Апанасенко родом из Чернигова
instagram crystal.viktoria
Виктория Апанасенко представила короткое видео, снятое на одной из ее фотосессий. Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" позировала в платье с вырезом на груди и животе.
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30-летняя модель дополнила образ блестящими бусами и туфлями-лодочками металлической окраски.
"За кулисами", – подписала кадры Виктория.
instagram crystal.viktoria
instagram crystal.viktoria
instagram crystal.viktoria
instagram crystal.viktoria
instagram crystal.viktoria
instagram crystal.viktoria
Не исключено, что один из будущих постов Апанасенко посвятит фотографиям с этой съемки. Последняя, судя по хештегу, состоялась в Киеве.
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Ранее мы писали, что низом груди очаровала публику победительница 12-го "Холостяка" Екатерина Лозовицкая.