Мисс Украина Вселенная снялась в едва прикрывающем грудь платье

Виктория Апанасенко представила видео в откровенном наряде, который надела для студийной съемки.

Виктория Апанасенко представила короткое видео, снятое на одной из ее фотосессий. Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2022" позировала в платье с вырезом на груди и животе.

Читай также: Канье Уэст показал полуголую жену на кухне, но публика требует музыку

30-летняя модель дополнила образ блестящими бусами и туфлями-лодочками металлической окраски.

"За кулисами", – подписала кадры Виктория.

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

instagram crystal.viktoria

Не исключено, что один из будущих постов Апанасенко посвятит фотографиям с этой съемки. Последняя, судя по хештегу, состоялась в Киеве.

Читай также: Джей Ло сразила публику в платье с декольте до пояса и перьевом плаще-накидке

Ранее мы писали, что низом груди очаровала публику победительница 12-го "Холостяка" Екатерина Лозовицкая.