Рамина показала фото первой встречи с Козловским задолго до их романа

Экс-участница «Холостяка» показала себя в школьном возрасте

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская ведущая, блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай рассекретила, что была знакома с певцом Виталием Козловским еще задолго до съемок в клипе певца в 2016 году. Участница пятого сезона «Холостяка» обнародовала в Инстаграм-сторис архивное фото, которое ей прислала мама.

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На снимке Рамина снята в подростковом возрасте. Она вместе с подругой позировали со старшим на 7 лет Виталием, который был в черном наряде и с длинными волосами. Кадр был сделан в средине 2000-х годов, когда Козловский только начинал свой путь в шоу-бизнесе после победы на шоу «Шанс».

«Мама прислала. Я и Козловский до всех событий, о которых вы знаете», — подписала Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай и Виталий Козловский instagram.com/raminalalala

Напомним, чтоо романе между Виталием и Раминой впервые заговорили в марте 2016 года. Спустя год Козловский сделал предложение девушке, но через месяц они расстались. В 2022 певец заявил, что роман с Эсхакзай был пиаром.

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