Кацурина показала, как отметила 8-летие дочери с младшим ребенком и Дантесом

Даша Кацурина опубликовала фото с вечеринки по случаю дня рождения своей дочери Александры.

Дарья Кацурина ознакомила подписчиков с семейным праздником. Ее дочери Александре, первенцу от бывшего мужа Михаила Кацурина, исполнилось 8 лет. Попутно предпринимательница и блогерша провела вечеринку с меньшим сыном Иваном и своим нынешним избранником Владимиром "Дантесом" Гудковым.

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На праздничные снимки попали упомянутые лица, а также торжественный антураж – надувные шарики в виде зверей и большой восьмерки.

"Саше сегодня 8 лет, наше утро", – подписала мать пост.

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

instagram dasha_katsurina

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Тем временем Дантес в комментариях окрестил себя "амбассадором реальности", а Алексей Дурнев написал "Поздравляю".

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