Lady in black: Джей Ло восхитила новым образом на Неделе моды в Париже

Артистка прибыла на показ Valentino.

Автор: Мельник Анна

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Дженнифер Лопес продолжает радовать публику своими безупречными выходами в рамках Недели моды в Париже. В этот раз певица посетила модное шоу Valentino Haute Couture Spring/Summer 2024. Для мероприятия Джей Ло выбрала элегантный total black look. Знаменитость надела обтягивающее макси-платье, вырезы на рукавах которого были украшены сияющими камнями, а на плечах — шнурками-бантиками.

Дженнифер Лопес Getty Images

Из аксессуаров Дженнифер надела роскошное бриллиантовое колье, серьги и несколько колец, а бархатная мини-сумочка стала идеальным завершением образа. Также Дженнифер сделали эффектную прическу в стиле 60-х: волосы звезды собрали в высокий объемный хвост, украсив его черным тонким обручем с бантом. К слову, такой аксессуар на пике популярности в этом сезоне.

Дженнифер Лопес Getty Images

Дженнифер Лопес Getty Images

Ранее Зендея ошеломила поклонников новым имиджем на Неделе моды в Париже.