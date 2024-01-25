АфишаАфиша
Русский Українська

Lady in black: Джей Ло восхитила новым образом на Неделе моды в Париже

Артистка прибыла на показ Valentino.

Автор: Мельник Анна
Lady in black: Джей Ло восхитила новым образом на Неделе моды в Париже
Дженнифер Лопес
Getty Images

Читай также: Провокация на максимум: Николь Кидман надела платье с экстремальными вырезами

Дженнифер Лопес продолжает радовать публику своими безупречными выходами в рамках Недели моды в Париже. В этот раз певица посетила модное шоу Valentino Haute Couture Spring/Summer 2024. Для мероприятия Джей Ло выбрала элегантный total black look. Знаменитость надела обтягивающее макси-платье, вырезы на рукавах которого были украшены сияющими камнями, а на плечах — шнурками-бантиками.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Getty Images

Из аксессуаров Дженнифер надела роскошное бриллиантовое колье, серьги и несколько колец, а бархатная мини-сумочка стала идеальным завершением образа. Также Дженнифер сделали эффектную прическу в стиле 60-х: волосы звезды собрали в высокий объемный хвост, украсив его черным тонким обручем с бантом. К слову, такой аксессуар на пике популярности в этом сезоне. 

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Getty Images

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Getty Images

Ранее Зендея ошеломила поклонников новым имиджем на Неделе моды в Париже.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Дженнифер Лопес, Valentino, Неделя Моды в Париже, образ

Статьи по теме

Образ дня: Наоми Уоттс показала, какой жакет будет всегда в моде
Образ дня: Наоми Уоттс показала, какой жакет будет всегда в моде
Никитюк с голыми ногами на каблуке поведала, что "мужчины боятся сильных девушек"
Никитюк с голыми ногами на каблуке поведала, что "мужчины боятся сильных девушек"
Ариана Гранде показала нежный макияж на День святого Валентина 2024
Ариана Гранде показала нежный макияж на День святого Валентина 2024
Самая модная кожаная куртка весны 2024: показывает Летиция Каста
Самая модная кожаная куртка весны 2024: показывает Летиция Каста
Как выглядит самая модная юбка весны 2024: показывает Деми Мур
Как выглядит самая модная юбка весны 2024: показывает Деми Мур
Гвинет Пэлтроу показала идеальный total black look
Гвинет Пэлтроу показала идеальный total black look

Личность дня

Звезда сериала «Участковый с ДВРЗ» Маргарита Бахтина: «Мне просто повезло: я встретила своего человека»

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK