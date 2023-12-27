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Рождественский свитер: как стильно внедрить в свой образ

Как носить забавные рождественские свитера

Автор: Мельник Анна
Рождественский свитер: как стильно внедрить в свой образ
Рождественский свитер: как стильно внедрить в свой образ
freepik.com

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Новогодние праздники совсем близко, и это отличный повод не только собраться всей семьей за праздничным столом, но и выгулять, пожалуй, самый милый предмет гардероба. Конечно же, речь идет о рождественском свитере! Этой зимой в коллекциях дизайнеров можно встретить уютные джемперы с оленями и снежинками, а также свитера со всевозможными геометрическими узорами в стиле apres-ski.

С чем сочетать рождественский свитер в зимних образах

  1. С джинсами. Если вы не любите многослойные образы, сочетайте яркий свитер с джинсами и кроссовками. Это беспроигрышное сочетание подойдет к любому стилю вашего свитера.
  2. С леггинсами. Чтобы создать практичный и роскошный образ, сочетайте рождественский свитер с леггинсами, кроссовками и уютными тематическими носками. 
  3. С белой рубашкой. Рождественский свитер можно внедрить даже в офисные образы, надев его поверх белой рубашки в сочетании с черной юбкой миди. К слову, можно дополнить стильный комплект эффектными ботильонами.
  4. С мини-юбкой. Свитер с зимними узорами в сочетании с мини-юбкой — удачное сочетание для новогодней вечеринки. Добавьте к образу высокие сапоги, чтобы образ получился максимально эффектным.
  5. Также сочетайте новогодний свитер с брюками палаццо, плиссированными юбками, носите вместо платья — главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и зарядились праздничным настроением!

Собрали самые модные свитеры, которые идеально подойдут для новогодних праздников.

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
С чем сочетать рождественский свитер зимой 2024
pinterest

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Теги:
Новый год, зима, что модно носить, свитер с оленями, образ

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