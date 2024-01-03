Ирина Гатун извинились за роль переселенки из Скадовска в «Новогоднем квартале»

Актриса впервые прокомментировала скандальный номер в юмористическом шоу

Автор: Коваленко Наталья

Известная комедийная актриса Ирина Гатун, которая заменила в «Вечернем квартале» Елену Кравец, отреагировала на скандал по поводу одной из ее ролей в новогоднем выпуске шоу. Гатун, а также сценаристов «Квартала» и телеканал «1+1» раскритиковали за номер о переселенке из Скадовска.

Читай также: Тина Кунаки снялась в «мокром» платье от украинского бренда

В частности, мэр Скадовска Александр Яковлев осудил «Квартал 95» за неуместные шутки об оккупированном городе, а главный редактор херсонского издания «Кавун. City» Евгения Вирлыч подала жалобу в Комиссию по журналистской этике на «1+1». После волны хейта телеканал пообещал вырезать скандальный номер из «Новогоднего квартала».

В среду, 3 января, Ирина на своей странице в Инстаграм в разделе сторис разместила видеообращение, в котором извинилась перед украинцами и объяснила, что суть номера была не в высмеивании жителей Скадовска, а в том, чтобы показать, насколько важно говорить на государственном языке. Также Гатун заявила, что в Украине действуют проплаченные пользователи Сети, которые специально устраивают различные волны хейта, чтобы разъединить украинский народ.

«Много кто видел волну хейта, которая сейчас поднялась по поводу номера в "Квартале". Перед теми, кого это действительно обидело, я приношу свои искренние извинения. Суть номера была в том, что мы должны и обязаны в своей стране говорить на родном языке. Даже если это сначала не сильно получается. Перед теми, кого это задело, я искренне еще раз извиняюсь. Но тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт, я хочу сказать — вы и ваш Путин ху**о», — сказала в видео актриса.

Ирина Гатун прокомментировала скандал с Новогодним кварталом instagram.com/irina_gatun

Ранее мы писали, что Мика Ньютон впервые за 8 лет приехала с мужем в Украину и сразу же попала под обстрел.