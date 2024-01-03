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Самый модный цвет ногтей на зиму 2024: демонстрирует Эльза Хоск

Им часто красят ногти в холодный сезон

Автор: Мельник Анна
Самый модный цвет ногтей на зиму 2024: демонстрирует Эльза Хоск
Эльза Хоск
Getty Images

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Наверняка к зимним праздникам вы сделали маникюр с блестками, снежинками и другой новогодней атрибутикой. Однако подобные дизайны могут быстро наскучить, поэтому в следующий раз вы скорее всего остановитесь на универсальном однотонном покрытии. Но не спешите с нюдом. К примеру, популярная шведская супермодель и дизайнер Эльза Хоск делает ставку на более интересный цвет, который в тренде этой зимой.

Маникюр Эльзы Хоск Instagram hoskelsa
Маникюр Эльзы Хоск Instagram hoskelsa

Эльзе сделали бордовый маникюр с легким металлическим блеском — такое покрытие смотрится невероятно женственно и красиво, так что берите идею на заметку! К тому же в оттенке марсала больше глубины, благородства и темперамента, нежели в классическом алом.

Ранее мы писали про 5 полезных бьюти-привычек для зимы, которые помогут лучше выглядеть.

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Теги:
зима, маникюр, тренды, Эльза Хоск, красота

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