Самый модный цвет ногтей на зиму 2024: демонстрирует Эльза Хоск

Им часто красят ногти в холодный сезон

Автор: Мельник Анна

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Наверняка к зимним праздникам вы сделали маникюр с блестками, снежинками и другой новогодней атрибутикой. Однако подобные дизайны могут быстро наскучить, поэтому в следующий раз вы скорее всего остановитесь на универсальном однотонном покрытии. Но не спешите с нюдом. К примеру, популярная шведская супермодель и дизайнер Эльза Хоск делает ставку на более интересный цвет, который в тренде этой зимой.

Маникюр Эльзы Хоск Instagram hoskelsa

Эльзе сделали бордовый маникюр с легким металлическим блеском — такое покрытие смотрится невероятно женственно и красиво, так что берите идею на заметку! К тому же в оттенке марсала больше глубины, благородства и темперамента, нежели в классическом алом.

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