Актриса сериала Netflix «Оранжевый — хит сезона» Узо Адуба родила первенца

42-летняя исполнительница роли Сьюзанн «Безумные глазки» Уоррен рассекретила пол и имя ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса нигерийского происхождения Узо Адуба впервые стала мамой. 42-летняя звезда сериалов «Оранжевый — хит сезона» и «Мисс Америка» подарила своему мужу-режисеру Роберту Свитингу дочь.

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О рождении наследницы Адуба рассказала на своей странице в Инстаграм. Обладательница трех премий «Эмми» обнародовала два фото с новорожденным ребенком и рассекретила имя. Новоиспеченная мама решила назвать малышку Адайбой Ли Ноньем.

«Моя дочь. Никогда в жизни я не влюблялась так быстро и так сильно. Я правда не знаю, что сказать, ребята. Мое сердце наполнено. Спасибо тебе, Господи. У меня радость как фонтан. Я стала свидетелем чудесного события и чувствую себя счастливой, зная, что ты принадлежишь нам. Мы так сильно любим тебя, Адайба Ли Ноньем — дочь народа, хранительница имен матерей, живших до тебя. Ребята, я мама. Материнство. Я вступила в клуб. Я слышала, что членские взносы высоки, но членство того стоит #благодарна», — поделилась эмоциями Узо.

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