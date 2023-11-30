Польза рыбьего жира: ТОП-5 причин начать его принимать

Как рыбий жир влияет на организм и почему он необходим

Автор: Мельник Анна

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Что такое рыбий жир?

Рыбий жир ассоциируется у многих с неприятныv вкусом и запахом из детства, когда под строгим родительским надзором приходилось пить его во время еды. Детство ушло, а привычка пить рыбий жир осталась. Сегодня его производят в капсулах, что заметно облегчает процесс применения. Разбираемся подробнее о пользе и вреде пищевой добавки.

Рыбий жир — это полезный животный жир, который получают из печени и мышц крупных пород рыб, чаще всего трески, сельди, тунца или скумбрии. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3 и омега-6, витамины А и D, а также фосфор, йод, магний и кальций.

Все эти элементы очень важны, так как участвуют в строительстве клеток, в процессе их регенерации. Именно поэтому рыбий жир необходим для физического и психического здоровья, также он помогает предотвратить болезни, связанные с разрушением тканей и суставов. При этом наш организм не вырабатывает его самостоятельно, а получает только извне. При недостатке этого вещества может ухудшиться общее состояние организма.

Что такое рыбий жир? pinterest

Польза рыбьего жира

Улучшает состояние сердца. Многочисленные исследования демонстрируют положительное влияние рыбьего жира на здоровье сердечно-сосудистой системы. Продукт снижает риск возникновения заболеваний и появления высокого давления. Поддерживает психическое здоровье. Мозг почти на 60% состоит из жира, большая часть которого связана с омегой-3. А потому учёные предполагают, что кислоты омега-3 необходимы для нормальной работы серого вещества. Существуют исследования, которые доказывают: приём рыбьего жира снижает вероятность психических расстройств у людей из группы риска. А повышенные дозы того же жира уменьшают симптомы биполярного расстройства и шизофрении. Нормализация веса. Употребление рыбьего жира помогает нормализовать вес. Конечно, в сочетании с диетой и упражнениями эффективность намного выше. Простой прием добавки не способен привести к похудению. Улучшает состояние кожи. Жирные кислоты омега-3 активно участвуют в обмене веществ в эпидермисе. Если их не хватает, кожа начинает терять влагу, шелушиться, легче поддаётся раздражениям и инфицированию. Рыбий жир помогает сохранить кожу здоровой. Кроме того, он улучшает состояние при псориазе. Воспаления. Реакция организма на инфекцию или травму — это способ иммунной системы борьбы с ними. И рыбий жир помогает организму быстрее справиться с воспалительным процессом. Кроме того, добавка с рыбьим жиром позволяет уменьшить боль в суставах при артрите.

Какие противопоказания есть у рыбьего жира?

Несмотря на все полезные свойства рыбьего жира, не стоит забывать о мерах предосторожности.

Снижает давление. То, что хорошо для гипертоников, плохо для гипотоников. Если ваша проблема — пониженное давление, с рыбьим жиром стоит быть осторожнее, поскольку он может ухудшить самочувствие. Прием рыбьего жира может негативно сказаться на желудке, что проявляется, например, в тошноте, изжоге. Расстройство кишечника (диарея и метеоризм) также может быть спровоцировано чрезмерным приемом рыбьего жира Рыбий жир может повысить риск кровотечений, поэтому при пониженной свертываемости крови рыбий жир противопоказан. С осторожностью принимать при обострении холецистита или панкреатита.

Польза рыбьего жира pinterest

Как пить рыбий жир

Чтобы быть здоровым, достаточно съедать 140–280 г жирной рыбы в неделю. Если же её в вашем рационе меньше, можно принимать омегу-3 дополнительно. Но если нет возможности регулярно есть рыбу и морепродукты, добавки с рыбьим жиром помогут компенсировать его недостаток в организме.

На аптечных полках можно увидеть два варианта — рыбий и рыбный жир. Рыбий жир получают из печени (в основном тресковых пород), а рыбный — из мышечной массы рыб. При приеме добавки следует учитывать эту разницу, так как в рыбьем жире больше витаминов А и D, а в рыбном — омега-3.

Рекомендуется принимать 500–1000 мг в день. Но дозировка может быть увеличена при стрессах, когда требуется максимальная концентрация внимания.

Но разумнее подбирать дозировку не самостоятельно, а вместе с терапевтом, который в курсе особенностей вашего здоровья, рациона и образа жизни в целом. Так вы выжмете из рыбьего жира максимум пользы и обойдётесь без вреда.

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