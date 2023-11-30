Польза рыбьего жира: ТОП-5 причин начать его принимать
Как рыбий жир влияет на организм и почему он необходим
Читай также: Куркума: как правильно пить, полезные качества пряности для здоровьяРыбий жир ассоциируется у многих с неприятныv вкусом и запахом из детства, когда под строгим родительским надзором приходилось пить его во время еды. Детство ушло, а привычка пить рыбий жир осталась. Сегодня его производят в капсулах, что заметно облегчает процесс применения. Разбираемся подробнее о пользе и вреде пищевой добавки.
Что такое рыбий жир?
Рыбий жир — это полезный животный жир, который получают из печени и мышц крупных пород рыб, чаще всего трески, сельди, тунца или скумбрии. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3 и омега-6, витамины А и D, а также фосфор, йод, магний и кальций.
Все эти элементы очень важны, так как участвуют в строительстве клеток, в процессе их регенерации. Именно поэтому рыбий жир необходим для физического и психического здоровья, также он помогает предотвратить болезни, связанные с разрушением тканей и суставов. При этом наш организм не вырабатывает его самостоятельно, а получает только извне. При недостатке этого вещества может ухудшиться общее состояние организма.
Польза рыбьего жира
- Улучшает состояние сердца. Многочисленные исследования демонстрируют положительное влияние рыбьего жира на здоровье сердечно-сосудистой системы. Продукт снижает риск возникновения заболеваний и появления высокого давления.
- Поддерживает психическое здоровье. Мозг почти на 60% состоит из жира, большая часть которого связана с омегой-3. А потому учёные предполагают, что кислоты омега-3 необходимы для нормальной работы серого вещества. Существуют исследования, которые доказывают: приём рыбьего жира снижает вероятность психических расстройств у людей из группы риска. А повышенные дозы того же жира уменьшают симптомы биполярного расстройства и шизофрении.
- Нормализация веса. Употребление рыбьего жира помогает нормализовать вес. Конечно, в сочетании с диетой и упражнениями эффективность намного выше. Простой прием добавки не способен привести к похудению.
- Улучшает состояние кожи. Жирные кислоты омега-3 активно участвуют в обмене веществ в эпидермисе. Если их не хватает, кожа начинает терять влагу, шелушиться, легче поддаётся раздражениям и инфицированию. Рыбий жир помогает сохранить кожу здоровой. Кроме того, он улучшает состояние при псориазе.
- Воспаления. Реакция организма на инфекцию или травму — это способ иммунной системы борьбы с ними. И рыбий жир помогает организму быстрее справиться с воспалительным процессом. Кроме того, добавка с рыбьим жиром позволяет уменьшить боль в суставах при артрите.
Какие противопоказания есть у рыбьего жира?
Несмотря на все полезные свойства рыбьего жира, не стоит забывать о мерах предосторожности.
- Снижает давление. То, что хорошо для гипертоников, плохо для гипотоников. Если ваша проблема — пониженное давление, с рыбьим жиром стоит быть осторожнее, поскольку он может ухудшить самочувствие.
- Прием рыбьего жира может негативно сказаться на желудке, что проявляется, например, в тошноте, изжоге.
- Расстройство кишечника (диарея и метеоризм) также может быть спровоцировано чрезмерным приемом рыбьего жира
- Рыбий жир может повысить риск кровотечений, поэтому при пониженной свертываемости крови рыбий жир противопоказан. С осторожностью принимать при обострении холецистита или панкреатита.
Как пить рыбий жир
Чтобы быть здоровым, достаточно съедать 140–280 г жирной рыбы в неделю. Если же её в вашем рационе меньше, можно принимать омегу-3 дополнительно. Но если нет возможности регулярно есть рыбу и морепродукты, добавки с рыбьим жиром помогут компенсировать его недостаток в организме.
На аптечных полках можно увидеть два варианта — рыбий и рыбный жир. Рыбий жир получают из печени (в основном тресковых пород), а рыбный — из мышечной массы рыб. При приеме добавки следует учитывать эту разницу, так как в рыбьем жире больше витаминов А и D, а в рыбном — омега-3.
Рекомендуется принимать 500–1000 мг в день. Но дозировка может быть увеличена при стрессах, когда требуется максимальная концентрация внимания.
Но разумнее подбирать дозировку не самостоятельно, а вместе с терапевтом, который в курсе особенностей вашего здоровья, рациона и образа жизни в целом. Так вы выжмете из рыбьего жира максимум пользы и обойдётесь без вреда.
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