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Любава Грешнова показалась без косметики и поведала, что любит "себя такой"

Звезда Треугольника судьбы и Чужого счастья желает, чтобы отказ от мейкапа стал трендом.

Автор: Дмитрий Сыч
Любава Грешнова показалась без косметики и поведала, что любит "себя такой"
Грешнова против постоянных "разрисовываний" женщин
instagram lubavagreshnova

Любава Грешнова раскрыла собственное отношение к косметике. 35-летняя актриса поделилась в блоге своим портретным снимком, для которого позировала с чистым лицом.

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В подписи к фото уроженка Харькова отметила, что отказ от косметики имеет ряд преимуществ:

"Я люблю себя без косметики. Мне жаль, что в современности любая съемка, замысел или творческий толчок намерен разрисовать женщину или хоть немного улучшить... Мы все улучшены с рождения! Когда на это будет тренд? А представьте, какая экономия времени, сил и денег?)"

instagram lubavagreshnova

Тем временем подписчики Любавы отметили, что она красива и с косметикой, и без:

instagram lubavagreshnova

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Ранее мы писали, что Леся Никитюк  продемонстрировала собственную версию Хюррем Султан, или Роксоланы. Ведущая показалась с рыжей прической.

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Теги:
косметика, актриса, съемки, шоу-бизнес, Любава Грешнова, лицо

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