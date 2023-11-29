Жена бывшего Лорак поделилась кадрами с рождественским настроением из Ирландии

Лилия Налчаджиоглу продолжает путешествовать по Европе на фоне слухов о разводе с Муратом Налчаджиоглу.

Лилия и Мурат ныне не рассказывают о своем браке

Украинская визажистка Лилия Налчаджиоглу (до замужества – Реус) и турецкий предприниматель Мурат Налчаджиоглу, живший в браке с Ани Лорак и имеющий дочь от певицы, до сих пор не сообщают о состоянии своих отношений. Официального подтверждения их развода так и не появлялось, но супруги просто забыли друг друга в соцсетях. Хотя раньше активно публиковали совместимые кадры.

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Судя по страничке Лилии, она уже полмесяца находится в Ирландии. В середине ноября женщина опубликовала в инстаграм-историях кадры из Дублина. А теперь госпожа Налчаджиоглу показала две фотографии из этого города и у себя на стенке.

Блогерша снялась на фоне рождественских декораций – стенда с кроватью, белье на котором и стена сзади включает изображения Санта-Клаусов и снеговиков, а также елки в гирляндах. Позировала она в дубленке.

instagram __l_i_l_i_a___

instagram __l_i_l_i_a___

В подписи виновница публикации оставила только эмодзи в виде красного банта.

Смайлики с глазами в форме сердечек, просто сердечки и словесные комплименты оставили в комментариях пользователи.

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Ранее мы писали, что Настя Каменских и Потап показались в Майами. Многие пользователи их раскритиковали за это.