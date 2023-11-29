Что звездные родители подарили наследнику на день рождения

Автор: Коваленко Наталья

Григорий Решетник и его жена Кристина трогательно поздравили младшего сына с 3-летием Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Популярный украинский ведущий и диктор Григорий Решетник и его жена Кристина рассказали подписчикам о семейном празднике. Во вторник, 28 ноября, многодетные родители отметили день рождения младшего сына.

Читай также: Сериалы Netflix: лучшие на неделе 20 - 26 ноября 2023 года

По случаю 3-летия Александра 40-летняя звезда телешоу «Холостяк» и «Неймовірна правда про зірок» вместе с женой запостили совместный пост в Инстаграм, где публично поздравили ребенка и показали, какие подарки вручили имениннику.

В ролике маленький Саша сидит на большой коробке в праздничной упаковке на фоне шариков. В руках у него игрушечная полицейская машина, а рядом еще два запакованные игрушечные транспортные средства. Счастливые Григорий и Кристина обнимают и целуют сына.

«3 годика нашему третьему сыночку. Сашуня, ты наше маленькое, талантливое и доброе счастье — очень сильно любим тебя. Сынок, будь всегда улыбчив и весел!», — подписали видео Решетники.

Напомним, что у звездных супругов есть еще 10-летний сын Иван и 6-летний сын Дмитрий.

Ранее мы писали, что KOLA тайно вышла замуж за гражданина Израиля родом из Днепра.