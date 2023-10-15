Узнайте, какая стоимость вакцины против гриппа в Киеве в 2023 году.

Автор: Сайко Леся

Вакцинация от гриппа: как будет проводиться, вакцины и их стоимость

Грипп является инфекционным заболеванием, которое заразно и достаточно быстро распространяется среди людей, приводя к эпидемии. Его возбудители – это вирусы, а симптомы схожи с ОРЗ и ОРВИ, поэтому диагноз должен быть поставлен только врачом.

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Большинство людей болеют по несколько дней, но нередко болезнь протекает тяжело и может стать причиной летального исхода. Грипп провоцирует обострение хронических заболеваний и приводит к серьезным осложнениям самых различных органов. Это может быть пневмония (является наиболее частой причиной, приводящей к смерти пациента), отит, миокардит, ринит, отек легких, невралгия, менингит и др.

Чтобы предотвратить сезонную эпидемию и защитить людей от заболевания, в стране проводится профилактика гриппа, главной ее составляющей является прививка.

Подготовка к процедуре вакцинации от гриппа

Читай также: Какой грипп ожидать в Украине в осенне-весенний сезон 2023-2024 Особой подготовки к вакцинации не требуется, поэтому:

Отсутствуют ограничения в рационе питания;

Нет запрета на проведение медицинских процедур;

Не нужно сдавать анализы и проходить обследование;

При обострении хронического заболевания можно принять вакцину через день после того, как исчезнут симптомы;

Разрешена прививка препаратами ДжиСи Флю и Ваксигрипп с другими вакцинами одновременно;

Можно сочетать Ваксигрипп с вакциной от коронавируса;

Разрешено вакцинировать детей от полугода.

Как проходит процедура вакцинации от гриппа

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Перед прививкой пациент должен дать согласие на вакцинацию в письменном виде. Затем он проходит осмотр у врача, который опрашивает клиента и измеряет температуру тела. Затем в предплечье вводится необходимый для прививки препарат, после чего выдается персональный паспорт вакцинации по международным стандартам.

Формирование иммунитета начинается через 2 недели после прививки, защищая человека от гриппа на протяжении 6-12 месяцев.

Что происходит после вакцинации от гриппа

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Местная. У 10% людей наблюдаются следующие проявления: место укола может покраснеть и слегка опухнуть, проходят через 1-5 дней.

Общая. В течение 3 дней после прививки может повыситься температура тела, если она будет свыше 38 градусов, нужно принять жаропонижающие средства.

У некоторых пациентов после прививки может возникнуть определенная реакция:

При возникновении прочих проявлений следует обратиться к своему лечащему терапевту.

После вакцинации от гриппа можно вести привычный образ жизни, так как ограничений никаких нет. Единственное, не следует растирать место укола полотенцем после принятия душа или ванны.

Цены на вакцинацию от гриппа в Киеве

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Вакцины

Джи Си Флю Квадривалент / GC Flu Quadrivalent. Жидкая форма вакцины от гриппа, которая вводится внутримышечно;

Ваксигрипп Тетра. Выпускается французским изготовителем.

Стоимость вакцинации препаратом Джи Си Флю Квадривалент / GC Flu Quadrivalent составляет 850 гривен, препаратом Ваксигрип Тетра — цена колыхается от 850 до 930 грн. В стоимость входит цена вакцины, процедура прививки и консультация врача-терапевта.