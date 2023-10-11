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Звезда Сватов Кошмал покорила публику изгибами в топе и юбке с разрезом

Анна Кошмал получила похвалу и от коллег Дарьи Петрожицкой, Любавы Грешановой и Тараса Цымбалюка.

Автор: Дмитрий Сыч
Звезда Сватов Кошмал покорила публику изгибами в топе и юбке с разрезом
Анна Кошмал в этом месяце станет старше
instagram smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал показала и гибкость, и фигуру. Исполнительница роли внучки Жени в сериале "Сваты", которой 22 октября исполнится 29 лет, выставила три кадра.

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На фотографиях мать 5-летнего Михаила показана в коротком облегающем топе, длинной юбке с высокой талией и разрезом и босоножках. Она то извивалась на полу, то сидела в кресле.

instagram smorkovkina

instagram smorkovkina

instagram smorkovkina

В подписи к снимкам Анна наставила эмодзи в виде звездочек и полумесяцев, а также перечислила причастных к этому образу. Публика была более красноречивой:

  • "Очень горячо".
  • "Самая красивая женщина в Украине".
  • "Аж язык отнялся".
  • "Украинки лучшие".
  • "Нет, ну как выдержать эту жару и красоту".
  • "Какая утонченность, какая грация".

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Ранее мы писали, что в теплом и ярком мини-платье на хмельницкой опушке показалась Леся Никитюк.

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Теги:
одежда, кино, фото, актриса, Тело, Сваты, Анна Кошмал, образ

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