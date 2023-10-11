Звезда Сватов Кошмал покорила публику изгибами в топе и юбке с разрезом
Анна Кошмал получила похвалу и от коллег Дарьи Петрожицкой, Любавы Грешановой и Тараса Цымбалюка.
Украинская актриса Анна Кошмал показала и гибкость, и фигуру. Исполнительница роли внучки Жени в сериале "Сваты", которой 22 октября исполнится 29 лет, выставила три кадра.
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На фотографиях мать 5-летнего Михаила показана в коротком облегающем топе, длинной юбке с высокой талией и разрезом и босоножках. Она то извивалась на полу, то сидела в кресле.
В подписи к снимкам Анна наставила эмодзи в виде звездочек и полумесяцев, а также перечислила причастных к этому образу. Публика была более красноречивой:
- "Очень горячо".
- "Самая красивая женщина в Украине".
- "Аж язык отнялся".
- "Украинки лучшие".
- "Нет, ну как выдержать эту жару и красоту".
- "Какая утонченность, какая грация".
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