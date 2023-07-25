"И этот не в себе": Гордон показал Николаева, которого ведут "клоны Тимошенко"

Дмитрий Гордон высказался о фото Игоря Николаева, идущего с лицами в необычных костюмах.

В комментариях пишут, что облик персон возле Николаева взят с компьютерной игры

Украинский журналист и предприниматель Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от снимка российского певца Игоря Николаева. На фото 63-летний исполнитель идет с лицами в необычных костюмах, которые держат его под руки.

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Персоны по бокам Николаева напоминают андроидов. У них на лбу – пятиконечные красные звезды, а на головах – прически, напомнившие подписчикам Гордона украинскую женщину-политика.

"И этот не в себе", – подписал кадр автор публикации.

instagram gordondmytro

Такими комментариями поделилась публика:

instagram gordondmytro

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