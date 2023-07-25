АфишаАфиша
Русский Українська

"И этот не в себе": Гордон показал Николаева, которого ведут "клоны Тимошенко"

Дмитрий Гордон высказался о фото Игоря Николаева, идущего с лицами в необычных костюмах.

Автор: Дмитрий Сыч
"И этот не в себе": Гордон показал Николаева, которого ведут "клоны Тимошенко"
В комментариях пишут, что облик персон возле Николаева взят с компьютерной игры
instagram gordondmytro

Украинский журналист и предприниматель Дмитрий Гордон поделился впечатлениями от снимка российского певца Игоря Николаева. На фото 63-летний исполнитель идет с лицами в необычных костюмах, которые держат его под руки.

Читай также: Украинский художник посмеялся над представителями УПЦ МП

Персоны по бокам Николаева напоминают андроидов. У них на лбу – пятиконечные красные звезды, а на головах – прически, напомнившие подписчикам Гордона украинскую женщину-политика.

"И этот не в себе", – подписал кадр автор публикации.

instagram gordondmytro

Такими комментариями поделилась публика:

instagram gordondmytro

Читай также: Галкин высказался насчет фраз Васильевой, которая назвала его сволочью

Ранее мы писали, что готовкой на кухне Белого дома с дочерью насмешила публику Ким Кардашьян.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Украина, Тимошенко, Россия, Дмитрий Гордон, Игорь Николаев, шоу-бизнес

Статьи по теме

Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Злата Огневич прокомментировала свой актерский дебют на театральной сцене
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Рита Ора впервые показала фото со своей тайной свадьбы с Тайкой Вайтити
Бадоева рассказала, о чем "больше всего вопросов" у ее аудитории
Бадоева рассказала, о чем "больше всего вопросов" у ее аудитории
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений
Даша Астафьева рассказала, почему родственники бойфренда были против их отношений
«Не можем найти лекарство»: сестра Селин Дион рассказала о борьбе певицы с редким заболеванием
«Не можем найти лекарство»: сестра Селин Дион рассказала о борьбе певицы с редким заболеванием
Энди Уорхол: ТОП самых знаменитых картин именинника дня
Энди Уорхол: ТОП самых знаменитых картин именинника дня

Личность дня

Осенние тренды 2023: что будет модно носить в новом сезоне

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK