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«Будешь выглядеть старше меня»: Кортни Кокс подшутила над бойфрендом-именинником, который моложе ее на 12 лет

Звезда «Друзей» публично поздравила возлюбленного с 47-летием

Автор: Коваленко Наталья
«Будешь выглядеть старше меня»: Кортни Кокс подшутила над бойфрендом-именинником, который моложе ее на 12 лет
Кортни Кокс подшутила над бойфрендом-именинником, который моложе ее на 12 лет Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Американская актриса Кортни Кокс, которая прославилась ролями Моники Геллер в ситкоме «Друзья», Гейл Уэзерс в франшизе «Крик» и Джулс Кобб в сериале «Город хищниц», посвятила новую публикацию в соцсети Инстаграм своему бойфренду, который моложе ее на 12 лет.

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59-летняя кинозвезда решила публично поздравить с 47-м днем рождения клавишника группы Snow Patrol Джонни Макдейда, с которым встречается уже около 10 лет. Кортни запостила селфи, где целует Джонни. А затем прикрепила к публикации то же самое фото, но после обробки фильтром, который их «состарил».

«С днем рождения, мой любимый. Приятно осознавать, что когда ты станешь старше… ты на самом деле будешь выглядеть старше меня. Я люблю тебя», — подшутила над Макдейдом Кокс.

Напомним, что Кортни и Джонни в 2014 году обручились. Спустя 5 лет они разорвали помолвку, но продолжили встречаться.

Ранее мы писали, что Слава Каминская запостила селфи с бойфрендом-иностранцем.

 

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Теги:
Кортни Кокс, Друзья, Звездные пары, шоу-бизнес, романы звезд

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