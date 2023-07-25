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Первое фото в полный рост: Слава Каминская запостила селфи с бойфрендом-иностранцем

Лицо любимого мужчины певица снова скрыла

Автор: Коваленко Наталья
Первое фото в полный рост: Слава Каминская запостила селфи с бойфрендом-иностранцем
Первое фото в полный рост: Слава Каминская запостила селфи с бойфрендом-иностранцем Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница Слава Каминская, которая на время войны переехала с детьми в Нидерланды, поделилась с подписчиками редкой фотографией со своим новым возлюбленным. Бывшая участница группы «НеАнгелы» тщательно скрывает лицо своего бойфренда-иностранца, не стал исключением и новый кадр.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис 39-летняя исполнительница запостила селфи, где она и ее загадочный мужчина позировали в полный рост в лифте. На этот раз Слава решила спрятать лицо любимого за изображением персонажа культовой новогодней картины «Один дома» Кевина Маккаллистера в исполнении актера Макколея Калкина. Редкий снимок Каминская оставила без подписи, лишь добавила эмодзи в виде двух красных сердец.

Слава Каминская с бойфрендом-иностранцем Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Каминская с бойфрендом-иностранцем Фото: instagram.com/babaslavka

Ранее мы писали, что 60-летнего Джонни Деппа нашли без сознания в одном из венгерских отелей.

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Теги:
шоу-бизнес, Слава Каминская, Неангелы, романы звезд

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