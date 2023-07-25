Как составить образ в стиле old money: персональные советы от Андре Тана
Как выглядеть дорого?
Читай также: Прочь предубеждения: Андре Тан назвал ТОП-5 пунктов, которые изменят ваш взгляд на модуМногие слышали уже о стиле Old Money. Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как грамотно подобрать лук в этой стилистике. Old Money - это модное направление, главной фишкой которого является сдержанность. Нет ярким цветам - только пастельные или глубокие оттенки. Нет крупным логотипам - аристократы не хвастаются своим богатством с помощью модных брендов. Нет смешению стилей - предпочтение следует отдавать классике. Ключевую роль в стиле Old Money играет качественная ткань. Твид, кашемир, шерсть - отличный выбор. Разрешенные принты - лаконичная полоска или горох.
Как же составить образ в стиле Old Money?
1. Определите цветовую гамму
В образах Old Money не смешивают слишком много оттенков. Лучше отдавать предпочтение светлой палитре - это придаст вашему виду роскошности.
2. Внимательно подбирайте фасоны
Оверсайз и детализация не подходят для стиля Old Money. Единственный яркий акцент, который можно себе позволить - это мини-длина. Но в таком случае, выбор мини наряда должен быть уравновешен со сдержанным жакетом.
3. Ключевыми игроками стиля Old Money являются классические рубашки, брюки со стрелками, футлярные платья, джемперы и жилеты из трикотажа.
4. Отдавайте предпочтение плотным тканям. Если вы выбираете тонкие рубашки или блузки, позаботьтесь о том, чтобы на них не было застежек - любые неаккуратности мгновенно обесценивают ваш стиль.
5. Аксессуары лучше подбирать в тон образу - тотал-луки прекрасно вписываются в стиль Old Money. Перламутровые украшения, ободки и атласные резинки для волос помогут создать стильный акцент.
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