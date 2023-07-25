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Ольга Фреймут показала своего мужа Владимира Локотко на редком семейном фото

Супруги позировали в обнимку в одном из отелей Львова

Автор: Коваленко Наталья
Ольга Фреймут показала своего мужа Владимира Локотко на редком семейном фото
Ольга Фреймут показала своего мужа Владимира Локотко на редком семейном фото Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая и основательница издательства SNOWDROP Ольга Фреймут на днях впервые за время войны вернулась из Великобритании в Украину и сделала редкое семейное фото с мужем.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис бывшая звезда телепроектов «Подъем», «Ревизор», «Кто сверху?» и «От пацанки, до панянки» запостила снимок, где она нежно обнимает продюсера Владимира Локотко, за которого вышла замуж в 2017 году.

Судя по указанной геолокации, кадр был сделан 24 июля во львовском отеле LEOPOLIS после того, как в другой гостиннице, Grand Hotel Lviv,  Фреймут провела благотворительную лекцию по этикету «Манери під час війни. Доброта як зброя».

Напомним, что Ольги и Владимира есть двое общих детей — 7-летний Валерий и 6-летняя Евдокия.

Ольга Фреймут и Владимир Локотко Фото: instagram.com/freimutolia
Ольга Фреймут и Владимир Локотко Фото: instagram.com/freimutolia

Ранее мы писали, что Слава Каминская запостила селфи с бойфрендом-иностранцем.

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Теги:
Ольга Фреймут, Звездные пары, шоу-бизнес

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