Супруги позировали в обнимку в одном из отелей Львова

Автор: Коваленко Наталья

Ольга Фреймут показала своего мужа Владимира Локотко на редком семейном фото Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая и основательница издательства SNOWDROP Ольга Фреймут на днях впервые за время войны вернулась из Великобритании в Украину и сделала редкое семейное фото с мужем.

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На своей странице в Инстаграм в разделе сторис бывшая звезда телепроектов «Подъем», «Ревизор», «Кто сверху?» и «От пацанки, до панянки» запостила снимок, где она нежно обнимает продюсера Владимира Локотко, за которого вышла замуж в 2017 году.

Судя по указанной геолокации, кадр был сделан 24 июля во львовском отеле LEOPOLIS после того, как в другой гостиннице, Grand Hotel Lviv, Фреймут провела благотворительную лекцию по этикету «Манери під час війни. Доброта як зброя».

Напомним, что Ольги и Владимира есть двое общих детей — 7-летний Валерий и 6-летняя Евдокия.

Ольга Фреймут и Владимир Локотко Фото: instagram.com/freimutolia

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