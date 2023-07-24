Дантес насторожил публику видео, в котором он принимает "вещества"

Владимир Дантес подедился нестандартным способом приема витаминов.

Дантесу не хватает 275 тыс. подписчиков, чтобы стать блогером-миллионником

Бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес опубликовал видео, побудившее публику вспомнить застреленного в 44 года колумбийского наркобарона. В ролике певец облизывает банковскую карту, которой сметает в бокал рассыпанный на столе порошок. Потом артист пьет яркий напиток.

"Мои знакомые знают, что я беру только качественный товар. Я забочусь о своем здоровье. Мне 35 и хорошее состояние иммунной системы – моя страсть", – подписал ролик экс-участник группы "ДиО.фильмы" и добавил, что Маша Ефросинина посоветовала ему витамины.

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Намек Дантеса публика поняла, о чем виновнику видео написали в комментариях:

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