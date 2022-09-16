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"Никаких тяжелых наркотиков": Шаламе рассказал о советах от Ди Каприо

Звезда Дюны Тимоти Шаламе поделился рекомендациями, полученными от звезды Титаника. Тот также предостерег коллегу от съемок в супергеройских фильмах.

Автор: Дмитрий Сыч
"Никаких тяжелых наркотиков": Шаламе рассказал о советах от Ди Каприо
Шаламе раньше вспоминал дельный совет, но не советчика
EPA/UPG

Ныне 26-летний актер Тимоти Шаламе впервые встретился с Ди Каприо в 2018 году. Тогда он и пообщался с опытным коллегой. Об этом лицедей рассказал в интервью Vogue.

"Никаких тяжелых наркотиков и фильмов о супергероях", – сказал Ди Каприо Шаламе.

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Похоже, Тимоти решил раскрыть имя наставника. Дело в том, что в октябре прошлого года он уже вспоминал идентичный совет в интервью для Time. Однако тогда Ди Каприо не вспомнил, лишь назвав советчика "одним из своих героев":

"Один из моих героев – я не могу сказать, чтобы он не надрал мне задницу – обнял меня в первую нашу встречу и дал мне несколько советов. "Никаких тяжелых наркотиков и фильмов о супергероях"".

Шаламе готовится к съемкам в роли молодого Вилли Вонки в приквеле романа Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика" вместе со звездой "Мистера Бина" Роуэном Аткинсоном, а также Салли Хокинс и Оливией Колман. Выход новинки намечен на 15 декабря 2023 года.

Другой его находящийся в работе проект – "Дюна: Часть вторая", которая будет адаптацией второй половины классического научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Сейчас продолжаются съемки продолжения, которое выйдет 17 ноября следующего года.

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Раньше мы писали о том, что бывшая девушка Леонардо Ди Каприо прокомментировала его разводы со спутницами до 25 лет.

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Теги:
кино, актер, Тимоти Шаламе, Ди Каприо, Супергеройское кино, наркотики

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