Цымбалюк заинтриговал объятьями с Огневич – фото

Звезда Крепостной поделился подборкой снимков с бронзовой призершей Евровидения 2013. Пользователи интересуются, чем они заняты на 5-м кадре.

Тарас Цымбалюк, известный зрителям фильма "Черный ворон" и сериала "Крепостная", поделился съемкой со Златой Огневич. Совместимые фотографии артистов можно просмотреть на инстаграм-странице актера.

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На первом слайде зафиксированы объятия публичных персон. Далее – они держатся за руки, делят игрушечного мишку, что-то ищут за стулом и показывают разницу в росте.

"Мы продолжаем наши репетиции. Потому что уже с 3 августа начинаем новый театральный сезон! На днях мы обнародуем список городов, которые уже запланировали посетить с августа по ноябрь! И еще, отгадайте, с кем Злата на шестом фото", – подписал фотографии Цымбалюк.

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

instagram taras.tsymbaliuk

Тем временем пользователи заинтригованы объединением усилий Огневич и Цымбалюка, о чем свидетельствуют их комментарии:

instagram taras.tsymbaliuk

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В спектакле "Основной инстинкт" также будут играть Анна Саливанчук, Наталка Денисенко и Артемий Егоров.

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