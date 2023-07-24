Цымбалюк заинтриговал объятьями с Огневич – фото
Звезда Крепостной поделился подборкой снимков с бронзовой призершей Евровидения 2013. Пользователи интересуются, чем они заняты на 5-м кадре.
Тарас Цымбалюк, известный зрителям фильма "Черный ворон" и сериала "Крепостная", поделился съемкой со Златой Огневич. Совместимые фотографии артистов можно просмотреть на инстаграм-странице актера.
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На первом слайде зафиксированы объятия публичных персон. Далее – они держатся за руки, делят игрушечного мишку, что-то ищут за стулом и показывают разницу в росте.
"Мы продолжаем наши репетиции. Потому что уже с 3 августа начинаем новый театральный сезон! На днях мы обнародуем список городов, которые уже запланировали посетить с августа по ноябрь! И еще, отгадайте, с кем Злата на шестом фото", – подписал фотографии Цымбалюк.
Тем временем пользователи заинтригованы объединением усилий Огневич и Цымбалюка, о чем свидетельствуют их комментарии:
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