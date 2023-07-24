Как выглядит жена главнокомандующего ВСУ

Автор: Коваленко Наталья

Валерий Залужный трогательно поздравил жену с днем рождения и показал фото с ней

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный решил публично поздравить свою жену Елену с днем рождения. На своей странице в Facebook 50-летний генерал разместил редкий снимок из семейного архива, где он в военной форме позирует вместе с любимой. На фото именинница запечатлена в платье синего цвета с полупрозрачными вставками.

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В праздничной публикации Валерий отметил, что ничего не смог бы достичь без своей жены, и добавил, что благодаря Елене все его мечты сбываются. Напомним, что в браке у Залужных родились две дочери.

«Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Даже тогда, когда я не верил сам себе, ты верила в меня и поддерживала. Все, что у меня есть и все, чего я достиг, — это ты. Благодарю тебя за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются. С днем рождения, любимая», — написал один из самых влиятельных украинских военных.

Залужный показал свою жену Елену Фото: facebook.com/vzaluznyj

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