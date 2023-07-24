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"Не слишком откровенно?": Гросу взволновала публику корсетом с вырезом на груди

Алина Гросу показалась в пикантном наряде, который заблюрила по указанию матери.

Автор: Дмитрий Сыч
"Не слишком откровенно?": Гросу взволновала публику корсетом с вырезом на груди
В комментариях Алину просят скинуть в личку незаблюренный вариант фото
instagram alina_grosu

Алина Гросу пожелала подписчикам доброго утра, а также сказочного и спокойного дня, выложив женственные кадры. 28-летняя исполнительница снялась в пестром платье на кухне.

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Юбочная часть наряда – красного цвета с черным зебристым узором. Верх – полупрозрачный корсет со скрещенными бретелями и вырезом в зоне декольте в виде перевернутого сердечка.

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

instagram alina_grosu

В подписях взволнованные комментаторы поделились восторгом от просмотра фотографий. Кое-кто поинтересовался, не слишком ли откровенные изображения артистка выложила. На этот комментарий Гросу ответила, мол, заслонила грудь на одном из снимков эмодзи по указанию родительницы.

instagram alina_grosu

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Напомним, что Алина Гросу любит декольтированные наряды. В одном из них она в апреле показалась в Голливуде.

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Теги:
декольте, певица, платье, Алина Гросу, шоу-бизнес, грудь

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