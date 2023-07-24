"Не слишком откровенно?": Гросу взволновала публику корсетом с вырезом на груди
Алина Гросу показалась в пикантном наряде, который заблюрила по указанию матери.
Алина Гросу пожелала подписчикам доброго утра, а также сказочного и спокойного дня, выложив женственные кадры. 28-летняя исполнительница снялась в пестром платье на кухне.
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Юбочная часть наряда – красного цвета с черным зебристым узором. Верх – полупрозрачный корсет со скрещенными бретелями и вырезом в зоне декольте в виде перевернутого сердечка.
В подписях взволнованные комментаторы поделились восторгом от просмотра фотографий. Кое-кто поинтересовался, не слишком ли откровенные изображения артистка выложила. На этот комментарий Гросу ответила, мол, заслонила грудь на одном из снимков эмодзи по указанию родительницы.
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Напомним, что Алина Гросу любит декольтированные наряды. В одном из них она в апреле показалась в Голливуде.