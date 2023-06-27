Кондратенко в нижнем белье раскрыла роль спорта в своей жизни

Исполнительница песни Ванька-Встанька поведала о разнице между былой и теперешней физической активности.

Кондратенко родилась в Шостке, до 16 лет жила в Харькове, а теперь – в Киеве

Звезда сериала "Школа" и певица Маша Кондратенко рассказала о месте, которое занимает спорт в ее жизни. Наблюдениями она поделилась в своем блоге.

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Кондратенко выложила в инстаграме три черно-белых фотографии в нижнем белье. Подпись к ним 23-летняя начала следующими словами:

"Я наконец-то поняла, какую роль играет спорт в моей жизни). Когда я стабильно хожу на тренировку – я в эмоциональном тонусе. Не знаю, как это работает, но работает :). Неделя без зала – и у меня апатия. Как только начала заниматься – сразу снова появилась жажда жизни, потому что тело слишком нуждается в физических упражнениях. Я себя чувствую здоровее, сильнее, выносливее".

Такие отношения со спортом у Маши были не всегда. Раньше она получила досадный опыт:

"Когда-то, года 3-4 назад, я пыталась начать свой путь в спорте, но это закончилось очень быстро). Для меня на тот период жизни это было еще то испытание. Мой день после ранней тренировки априори был классным, ибо самое худшее, что могло произойти, произошло уже утром".

instagram mashaa.kondratenko

instagram mashaa.kondratenko

instagram mashaa.kondratenko

В настоящее время блондинка имеет сбалансированные тренировки, которые позволяют ей чувствовать себя хорошо:

"Теперь все иначе). Я бегу каждый раз с удовольствием и продолжаю жить день еще счастливее. Мой тренер меня не перегружает, у нас все в балансе и индивидуально".

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Напоследок Маша Кондратенко посоветовала подписчикам не сомневаться, когда речь идет о физкультуре:

"Итак, друзья, если вы все еще думаете, начинать заниматься или не начинать, то пусть это будет для вас знак: теперь – именно то время!"

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