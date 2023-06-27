Известная украинская ведущая впервые станет мамой и показала мужа – фото

Беременная Наталия Островская впервые показала мужчину

Автор: Кива Александр

Читай также: Владимир Шумко: Не знаю, что бы было, если бы я не занимался юмором

Ведущая Единого марафона новостей, журналист 1+1 Наталия Островская готовится впервые стать мамой! Наталья поделилась радостной новостью и трогательным фото на своей Инстаграм-странице. На фото телеведущая обнимает своего мужа и держит в руках снимок УЗИ.

Мы с мужем долго ждали этой новости! И хотим поделиться радостью с вами. Очень счастливы, потому что скоро появится на свет наш первый, такой желанный ребенок! Говорят, малыши сами выбирают родителей, время и место своего рождения. Спасибо, малышу, что выбрал нас. Да, сейчас война, тяжелые времена в стране. Но верю и знаю – рождение ребенка – это божественное благословение. Поэтому слава Богу, совсем скоро на нашей земле родится еще один украинец или украиночка”, - рассказала Наталия Островская.

Пол ребенка пока не известен, как не думали родители и об имени будущего малыша. Наталия также говорит, что пока не планирует уходить в декретный отпуск и хочет работать столько, сколько позволит его состояние здоровья.