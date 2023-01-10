Не могла одолеть страх: ведущая Наталья Островская об отдыхе в Карпатах

Телеведущая 1+1 Наталия Островская с первых дней полномасштабной войны ведет информационную борьбу в эфире Единого новостного марафона.

Автор: Кива Александр

Эксклюзивно для Afisha.bigmir.net Наталия рассказала о своем зимнем миниотпуске и показала своих родителей Викторию Владимировну и Александра Сергеевича.

Мечта о зимних Карпатах

Побывать в зимних Карпатах – моя давняя мечта. Раньше была только летом, и то это была командировка, и мы снимали там сюжет.

Наталия Островская с отцом пресс-служба 1+1

Читай также: Евровидение-2023: сколько Украина должна заплатить за участие в конкурсе

Это был первый отдых в наших Карпатах. Ехать удобно на авто, природа красивая, свежий воздух. Хотелось и самой эмоционально перезагрузиться, и родителям показать эту невероятную красоту. Мой папа стал на лыжи, но без инструктора, поэтому у него был только один спуск – неудачный. Больше не захотел, говорит, ему хватило эмоций. Но родители остались под впечатлениями от природы! Зимние Карпаты невероятны!

Наталия Островская пресс-служба 1+1

Миссия: стать на лыжи

Задачей номер один на отдыхе в Буковеле для меня было стать на лыжи! Первая попытка потерпела фиаско. Я упала с подъемника и отказалась спускаться с гори. Обратно доставили подъемником, представьте, все едут на гору, только я одна – вниз. Не могла преодолеть страх…

Наталия Островская пресс-служба 1+1

Рассказала свою историю в фейсбуке, и после этого мне написал в комментариях инструктор Валерий Трегуб. К тому же я так давно мечтала об этом, а бросать дело на полпути – не мое. На следующий день через два часа обучения мы уже побывали на всех открытых для катания горах! Жалею, что раньше не каталась на лыжах. Это невероятные ощущения!

Доступность

Наталия Островская пресс-служба 1+1

Загруженность курорта Буковель – 30 процентов. Местные говорят, что это мало по сравнению с прошлыми годами. Зима аномально теплая по всей Европе, поэтому снега, как для этого периода, очень мало. Но для лыжников насыпают искусственный – это большой плюс.

Проживание доступно разное. Можно найти жилье в атмосферных загородных домиках, разных коттеджах, есть даже купольные отели. Мы с родителями выбрали отель Шелтер в самом сердце Буковеля – сразу у подъемника.

Родители Наталии Островской пресс-служба 1+1

У каждого из нас был свой шкаф для лыж, была возможность несколько часов отдохнуть, оставить снаряжение у шкафа, а затем снова пойти кататься. Когда свет выключали, сразу включали генератор. Еще одно из преимуществ – кухня. Мы знали, что в отеле можно самим готовить, поэтому из Киева взяли продукты и каждый день было что поесть. Потому что с ценами на еду в Буковеле много не поешь. Но как это – быть в Карпатах и не попробовать грибную юшку и банош? В местных ресторанах можно поужинать в среднем на 600-700 гривен с человека.

На рождественские праздники цены на скипассы подняли. На целый день один билет стоил 1700 грн. Хотя за другие дни на триста гривен дешевле. Аренда лыж – 500 гривен.

Наталия Островская с инструктором пресс-служба 1+1

Относительно экскурсий: я не ездила, но ездили мои родители. Цены разные – от 500 до 1000 гривен и больше. Родители были на экскурсии в Яремче, увидели водопад, колорит города. В общей сложности, три дня пролетели очень быстро, скучать там времени не было. Можно пойти к озеру или в этнопарк. Каждый найдет занятие по душе!

Отдых во время войны

Наталия Островская пресс-служба 1+1

Я работаю с первого дня полномасштабного вторжения, за себя не стыдно. Я ведь не в Куршавель уехала отдохнуть, а поддерживаю украинцев. Считаю, что все мы сейчас должны по-новому открывать для себя Украину. Наши военные говорят – они на фронте для того, чтобы мы у тыла могли нормально жить. Экономика должна работать и нужно поддерживать. Не забывая при этом донатить на силы обороны!