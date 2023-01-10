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Не могла одолеть страх: ведущая Наталья Островская об отдыхе в Карпатах

Телеведущая 1+1 Наталия Островская с первых дней полномасштабной войны ведет информационную борьбу в эфире Единого новостного марафона.

Автор: Кива Александр
Не могла одолеть страх: ведущая Наталья Островская об отдыхе в Карпатах
Наталия Островская
пресс-служба 1+1

Эксклюзивно для Afisha.bigmir.net Наталия рассказала о своем зимнем миниотпуске и показала своих родителей Викторию Владимировну и Александра Сергеевича.

Мечта о зимних Карпатах

Побывать в зимних Карпатах – моя давняя мечта. Раньше была только летом, и то это была командировка, и мы снимали там сюжет.

Наталия Островская с отцом
Наталия Островская с отцом
пресс-служба 1+1

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Это был первый отдых в наших Карпатах. Ехать удобно на авто, природа красивая, свежий воздух. Хотелось и самой эмоционально перезагрузиться, и родителям показать эту невероятную красоту. Мой папа стал на лыжи, но без инструктора, поэтому у него был только один спуск – неудачный. Больше не захотел, говорит, ему хватило эмоций. Но родители остались под впечатлениями от природы! Зимние Карпаты невероятны!

Наталия Островская
Наталия Островская
пресс-служба 1+1

Миссия: стать на лыжи

Задачей номер один на отдыхе в Буковеле для меня было стать на лыжи! Первая попытка потерпела фиаско. Я упала с подъемника и отказалась спускаться с гори. Обратно доставили подъемником, представьте, все едут на гору, только я одна – вниз. Не могла преодолеть страх…

Наталия Островская
Наталия Островская
пресс-служба 1+1

Рассказала свою историю в фейсбуке, и после этого мне написал в комментариях инструктор Валерий Трегуб. К тому же я так давно мечтала об этом, а бросать дело на полпути – не мое. На следующий день через два часа обучения мы уже побывали на всех открытых для катания горах! Жалею, что раньше не каталась на лыжах. Это невероятные ощущения!

Доступность

Наталия Островская
Наталия Островская
пресс-служба 1+1

Загруженность курорта Буковель – 30 процентов. Местные говорят, что это мало по сравнению с прошлыми годами. Зима аномально теплая по всей Европе, поэтому снега, как для этого периода, очень мало. Но для лыжников насыпают искусственный – это большой плюс.

Проживание доступно разное. Можно найти жилье в атмосферных загородных домиках, разных коттеджах, есть даже купольные отели. Мы с родителями выбрали отель Шелтер в самом сердце Буковеля – сразу у подъемника.

Родители Наталии Островской
Родители Наталии Островской
пресс-служба 1+1

У каждого из нас был свой шкаф для лыж, была возможность несколько часов отдохнуть, оставить снаряжение у шкафа, а затем снова пойти кататься. Когда свет выключали, сразу включали генератор. Еще одно из преимуществ – кухня. Мы знали, что в отеле можно самим готовить, поэтому из Киева взяли продукты и каждый день было что поесть. Потому что с ценами на еду в Буковеле много не поешь. Но как это – быть в Карпатах и не попробовать грибную юшку и банош? В местных ресторанах можно поужинать в среднем на 600-700 гривен с человека.

На рождественские праздники цены на скипассы подняли. На целый день один билет стоил 1700 грн. Хотя за другие дни на триста гривен дешевле. Аренда лыж – 500 гривен.

Наталия Островская с инструктором
Наталия Островская с инструктором
пресс-служба 1+1

Относительно экскурсий: я не ездила, но ездили мои родители. Цены разные – от 500 до 1000 гривен и больше. Родители были на экскурсии в Яремче, увидели водопад, колорит города. В общей сложности, три дня пролетели очень быстро, скучать там времени не было. Можно пойти к озеру или в этнопарк. Каждый найдет занятие по душе!

Отдых во время войны

Наталия Островская
Наталия Островская
пресс-служба 1+1

Я работаю с первого дня полномасштабного вторжения, за себя не стыдно. Я ведь не в Куршавель уехала отдохнуть, а поддерживаю украинцев. Считаю, что все мы сейчас должны по-новому открывать для себя Украину. Наши военные говорят – они на фронте для того, чтобы мы у тыла могли нормально жить. Экономика должна работать и нужно поддерживать. Не забывая при этом донатить на силы обороны!

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Теги:
Карпаты, Наталья Островская, отдых звезд, эксклюзив

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