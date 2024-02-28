Какой церковный праздник 28 февраля 2024 года - традиции и что нельзя делать
Христиане почитают преподобного Василия Декаполита.
В среду, 28 февраля, православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. В народном календаре - Василий Капельник. Его вспоминают 28 февраля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 13 марта. 28 февраля в Украине празднуют День работников патрульно-постовой службы, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины, Всемирный день портных.
С именинами поздравляют носителей имен: Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.
Какой церковный праздник 28 февраля
Преподобный Василий вместе со своим учителем Прокопием пострадал в период иконоборчества. Святых пытали и отправили в тюрьму, где они находились до самой смерти жестокого императора. Преподобный умер в 750 году.
Традиции и обычаи 28 февраля
Девушки готовили специальную выпечку, которую нужно съесть натощак - это к счастью и крепкому здоровью. Также принято петь веснянки. К этому дню увеличивалась продолжительность светового дня.
- Если длинные сосульки - к урожаю льна.
- Придет Василий – зима заплачет.
- Если вокруг деревьев круги с краями - к хорошей весне.
- Если дождливо - к теплому лету.
Что нельзя делать 28 февраля
- Не нужно обманывать и вспоминать старые обиды.
- Не стоит торопиться и планировать новые дела.
- Не нужно стричься.
- Нельзя быть негостеприимным.
- Не стоит избавляться от ненужных вещей.
- Не нужно занимать деньги.