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Какой церковный праздник 28 февраля 2024 года - традиции и что нельзя делать

Христиане почитают преподобного Василия Декаполита.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 28 февраля 2024 года - традиции и что нельзя делать
Пре­по­доб­ный Ва­си­лий.
azbyka.ru

В среду, 28 февраля, православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита. В народном календаре - Василий Капельник. Его вспоминают 28 февраля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 13 марта. 28 февраля в Украине празднуют День работников патрульно-постовой службы, День штурманской службы авиации вооруженных сил Украины, Всемирный день портных.

С именинами поздравляют носителей имен: Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.

Какой церковный праздник 28 февраля

Преподобный Василий вместе со своим учителем Прокопием пострадал в период иконоборчества. Святых пытали и отправили в тюрьму, где они находились до самой смерти жестокого императора. Преподобный умер в 750 году. 

Василий Декаполит
Василий Декаполит
azbyka.ru

Традиции и обычаи 28 февраля

Девушки готовили специальную выпечку, которую нужно съесть натощак - это к счастью и крепкому здоровью. Также принято петь веснянки. К этому дню увеличивалась продолжительность светового дня. 

  • Если длинные сосульки - к урожаю льна.
  • Придет Василий – зима заплачет.
  • Если вокруг деревьев круги с краями - к хорошей весне.
  • Если дождливо - к теплому лету.

Что нельзя делать 28 февраля

  • Не нужно обманывать и вспоминать старые обиды.
  • Не стоит торопиться и планировать новые дела.
  • Не нужно стричься.
  • Нельзя быть негостеприимным.
  • Не стоит избавляться от ненужных вещей.
  • Не нужно занимать деньги.
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