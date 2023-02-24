Как носить винтажные вещи в 2023 году: модный пример от Кендалл Дженнер

Вдохновляемся стильным образом супермодели.

Автор: Мельник Анна

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Есть множество причин любить vintage style. От качества ткани до оригинального фасона — во всем присутствует дух времени, который придает винтажным вещам особого шарма. Отметим, что довольно сложно сделать так, чтобы подобные предметы гардероба органично вписались в образ. Но американская супермодель Кендалл Дженнер знает, с чем сочетать винтажную одежду, дабы выглядеть круче всех.

Так, для одного из своих недавних выходов Кендалл выбрала куртку с потерстостями в винтажном стиле — самая желанная верхняя одежда весны 2023. К ней знаменитость подобрала укороченный топ и ещё один громкий тренд из нулевых — кожаные брюки в темно-бордовом оттенке на низкой талии. Остроносые ботильоны, небольшая сумка и минималистические украшения стали яркими акцентами в луке супермодели. Получился идеальный пример, как комбинировать между собой самые трендовые вещи этого сезона.

К слову, у Кендалл намечается уже целая коллекция подобных курток в винтажном стиле. Совсем недавно звезда подиумов продемонстрировала ещё один стильный вариант, который роскошно смотрится с белыми джинсами.

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