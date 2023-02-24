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Наоми Кэмпбелл выглядит круче всех в этом обычном, но элегантном образе

Королева стиля.

Автор: Мельник Анна
Наоми Кэмпбелл выглядит круче всех в этом обычном, но элегантном образе
Наоми Кэмпбелл
Getty Images

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Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл своим последним выходом показывает, что классика — это всегда стильно, красиво и выигрышно. «Черная пантера» прибыла на показ JW Anderson в Лондоне в простом, но очень эффектном образе. Отметим, что модель всегда выбирает одежду абсолютно разного кроя и стиля, но неизменным остается то, что все эти вещи замечательно смотрятся на ней, подчеркивая все ее достоинства и скрывая недостатки.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Getty Images

Так, Наоми надела белоснежные брюки со стрелками и классическую рубашку того же цвета, расстегнув верхнюю пуговицу, — модный прием, который стоит взять на заметку. Строгое длинное пальто с английским воротом удачно дополнило обворожительный образ знаменитости. Также стильный наряд не смотрелся бы так роскошно без трендовых туфлей с круглым мысом, коричневой сумки, черного кожаного ремня и солнцезащитных очков, без которых топ-модель редко появляется на публике.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Getty Images

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Теги:
мода, стиль, Наоми Кэмпбелл, шоу-бизнес, образ

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