Беременная Рианна вновь ошеломила провокационным образом

Певица показала, как одеваться современной беременной девушке.

Автор: Мельник Анна

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Американская певица барбадосского происхождения Рианна сейчас снова в центре внимания: совсем недавно артистка впервые за 6 лет выступила на Super Bowl Halftime Show с грандиозной постановкой и подтвердила свою вторую беременность, продемонстрировав округлившийся животик. Также на днях артистка отметила свое 35-летие в любимом ресторане, выбрав для празднования очень провокационный наряд.

Для семейной вечеринки Рианна выбрала облегающее мини-платье с глубоким декольте, поверх которого накинула объемное пальто. Изящные босоножки, украшения и модная меховая сумка удачно завершили соблазнительный лук знаменитости. Отметим, что ещё в прошлую беременность певица показала всем девушкам, что в этот период можно и нужно выглядеть роскошно и сексуально. В этот раз Рианна также решительно настроена изменить модную индустрию, демонстрируя ещё более откровенные образы.

Напомним, что у Рианны и ее бойфренда, рэпера ASAP Rocky в мае 2022 года родился сын. Звездная пара еще не рассекретила имя первенца.

Ранее Пэрис Хилтон впервые показала лицо сына.