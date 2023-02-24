АфишаАфиша
Русский Українська

Беременная Рианна вновь ошеломила провокационным образом

Певица показала, как одеваться современной беременной девушке.

Автор: Мельник Анна
Беременная Рианна вновь ошеломила провокационным образом
Рианна
Getty Images

Читай также: Рианна отметила 35-летие: кого певица пригласила на праздничную вечеринку

Американская певица барбадосского происхождения Рианна сейчас снова в центре внимания: совсем недавно артистка впервые за 6 лет выступила на Super Bowl Halftime Show с грандиозной постановкой и подтвердила свою вторую беременность, продемонстрировав округлившийся животик. Также на днях артистка отметила свое 35-летие в любимом ресторане, выбрав для празднования очень провокационный наряд.

Для семейной вечеринки Рианна выбрала облегающее мини-платье с глубоким декольте, поверх которого накинула объемное пальто. Изящные босоножки, украшения и модная меховая сумка удачно завершили соблазнительный лук знаменитости. Отметим, что ещё в прошлую беременность певица показала всем девушкам, что в этот период можно и нужно выглядеть роскошно и сексуально. В этот раз Рианна также решительно настроена изменить модную индустрию, демонстрируя ещё более откровенные образы.

Напомним, что у Рианны и ее бойфренда, рэпера ASAP Rocky в мае 2022 года родился сын. Звездная пара еще не рассекретила имя первенца.

Ранее Пэрис Хилтон впервые показала лицо сына.

Читайте нас в Google.News
Теги:
стиль, Рианна, платья, шоу-бизнес, образ, беременность звезд

Статьи по теме

Лиам Хемсворт подал в суд на бывшую жену Майли Сайрус из-за песни Flowers
Лиам Хемсворт подал в суд на бывшую жену Майли Сайрус из-за песни Flowers
Самый стильный макияж глаз на 8 Марта: показывает Кейт Бекинсейл
Самый стильный макияж глаз на 8 Марта: показывает Кейт Бекинсейл
У жены Эда Ширана обнаружили опухоль во время беременности
У жены Эда Ширана обнаружили опухоль во время беременности
Отец Кортни Кокс просил ее покинуть Голливуд и выбрать другую профессию: в чем причина
Отец Кортни Кокс просил ее покинуть Голливуд и выбрать другую профессию: в чем причина
Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из их коттеджа Фрогмор
Чарльз III выселил принца Гарри и Меган Маркл из их коттеджа Фрогмор
Цымбалюк показал семейное фото: как выглядят родители и сестра актера
Цымбалюк показал семейное фото: как выглядят родители и сестра актера

Личность дня

Кетрін Винник стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK