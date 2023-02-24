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Участник ABBA Бьорн Ульвеус обратился к украинцам со словами поддержки и на украинском - видео

Музыкант признался, что ежедневно думает от Украине.

Автор: Шапарь Анастасия
Участник ABBA Бьорн Ульвеус обратился к украинцам со словами поддержки и на украинском - видео
Бьорн Ульвеус
скриншот

Участник шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус обратился к украинцам в годовщину первого года полномасштабной войны России против Украины. Обращение опубликовали в Инстаграме представители платформы United24. 

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Музыкант выступил на фоне парламента Швеции в Стокгольме. По его словам, с 24 февраля он ежедневно думает об Украине.

"Не было и дня с 24 февраля прошлого года, чтобы я не думал о вас и тех страшных, ужасных трудностях, с которыми вы боретесь," –  признался Ульвеус.

Также Бьорн обратился к украинцам на украинском языке: "Ми з тобою, Україно!"

Ранее мы писали, как Элтон Джон помогает Украине.

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Теги:
ABBA, помощь, война в Украине

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