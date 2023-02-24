Джордж Клуни прокомментировал новый роман своего друга Брэда Питта

Актер строит любовные отношения с бывшей женой звезды «Дневников вампира»

Автор: Коваленко Наталья

Осенью 2022 года мировые СМИ облетела новость, что у голливудского актера Брэда Питта появилась новая девушка. Ею оказалась фитнес-тренер и дизайнер Инес де Рамон, которая 10 месяцев назад рассталась с исполнителем роли Стефана Сальваторе в сериале «Дневники вампира» Полом Уэсли, но еще не оформила развод с ним.

Читай также: Украинская актриса Ольга Атанасова узнала о смерти отца только спустя два года

Поговаривают, что у Брэда серьезные намерения: он вместе с Инес встретил Новый год и даже познакомил ее с детьми от брака с Анджелиной Джоли.

Также таблоиды выяснили, что близкий друг Питта и его коллега по съемочной площадке Джордж Клуни говорит о его новых отношениях. Инсайдер из близкого окружения Клуни сообщил изданию Daily Mail, что Джордж давал советы Брэду касательно романа с Инес. По мнению Клуни, у его друга давно не было таких гармоничных отношений.

«Джордж давал Брэду романтические советы касательно его новых отношений с Инес, и Джорджу нравится, что Брэд нашел кого-то, о ком он искренне заботится. Джордж думает, что Инес как раз в стиле Брэда, а у Брэда действительно не было такого со времен Анджелины, так что приятно видеть», — поделился источник.

Ранее мы писали о самых ожидаемых премьерах весны на Netflix.