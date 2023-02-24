АфишаАфиша
Русский Українська

Джордж Клуни прокомментировал новый роман своего друга Брэда Питта

Актер строит любовные отношения с бывшей женой звезды «Дневников вампира»

Автор: Коваленко Наталья
Джордж Клуни прокомментировал новый роман своего друга Брэда Питта
Джордж Клуни прокомментировал новый роман своего друга Брэда Питта
Getty Images

Осенью 2022 года мировые СМИ облетела новость, что у голливудского актера Брэда Питта появилась новая девушка. Ею оказалась фитнес-тренер и дизайнер Инес де Рамон, которая 10 месяцев назад рассталась с исполнителем роли Стефана Сальваторе в сериале «Дневники вампира» Полом Уэсли, но еще не оформила развод с ним.

Читай также: Украинская актриса Ольга Атанасова узнала о смерти отца только спустя два года

Поговаривают, что у Брэда серьезные намерения: он вместе с Инес встретил Новый год и даже познакомил ее с детьми от брака с Анджелиной Джоли. 

Также таблоиды выяснили, что близкий друг Питта и его коллега по съемочной площадке Джордж Клуни говорит о его новых отношениях. Инсайдер из близкого окружения Клуни сообщил изданию Daily Mail, что Джордж давал советы Брэду касательно романа с Инес. По мнению Клуни, у его друга давно не было таких гармоничных отношений.

«Джордж давал Брэду романтические советы касательно его новых отношений с Инес, и Джорджу нравится, что Брэд нашел кого-то, о ком он искренне заботится. Джордж думает, что Инес как раз в стиле Брэда, а у Брэда действительно не было такого со времен Анджелины, так что приятно видеть», — поделился источник.

Ранее мы писали о самых ожидаемых премьерах весны на Netflix. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Джордж Клуни, Брэд Питт, шоу-бизнес, романы звезд

Статьи по теме

Ким Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в душе
Ким Кардашьян в крошечном бикини устроила фотосессию в душе
Осторожно, горячо: Кайли Дженнер позирует в голом платье Alexander Wang
Осторожно, горячо: Кайли Дженнер позирует в голом платье Alexander Wang
Жена Михаила Федорова показала, как отметила день рождения
Жена Михаила Федорова показала, как отметила день рождения
Звезда «Голодных игр» заявила, что пережила сексуальное насилие на съемках фильма
Звезда «Голодных игр» заявила, что пережила сексуальное насилие на съемках фильма
Джереми Реннер показал свою тренировку спустя два месяца после наезда ратрака
Джереми Реннер показал свою тренировку спустя два месяца после наезда ратрака
Иво Бобул публично извинился перед женщинами после интервью Эмме Антонюк
Иво Бобул публично извинился перед женщинами после интервью Эмме Антонюк

Личность дня

Как создать элегантный весенний образ: учимся у Кейт Миддлтон

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK